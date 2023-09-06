'Украина категорически против ограничений на экспорт зерна': Зеленский обратился к участникам саммита Триморья в Румынии. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство категорически против ограничений на экспорт зерна. С такими словами он обратился к участникам саммита Триморья в Румынии.

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Соответствующее видео президент опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, любые ограничения украинского экспорта лишь наращивают разрушения, нанесенные российскими террористами (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Солидарность – вот что усиливает Европу. Но когда политика в Европе идет вразрез и игнорирует общие обязательства и общие ценности... Когда это происходит в разгар жестокой агрессии против всего европейского, проиграют все. Все! И только время отделяет нас от момента , когда последствия такой потери откроются. Украина категорически против каких-либо дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна!" – заявил гарант.

Он добавил, что Украина надеется на победившее единство.

"Пусть солидарность и дальше объединяет нас! Пусть вина за страдания в Европе будет только на России", – резюмировал Зеленский.

Отметим, что инициатива саммита Триморья основана в 2016 году. На сегодняшний день она объединяет 12 государств: Австрию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию.

Цель Триморья – стимулировать экономическое развитие и партнерство стран-участниц.

"Сегодня на саммите Инициативы Триморья в Бухаресте было принято решение о том, что Украина станет ее ассоциированной участницей. Это позволит нашей стране получить доступ к инвестициям, стратегическим взаимосвязям и быть лучше подготовленной к восстановлению", – прокомментировали в Офисе президента .

Как сообщал OBOZREVATEL,Украина стала партнером-участником нового формата инициативы "Триморья", созданного для стран, стремящихся стать членом Европейского Союза. Соответствующий статус был предоставлен 20 июня 2022 года.

– Ранее Зеленский заявил, что Украина предлагает запустить зерновое соглашение вообще без участия России.

– Экс-председатель совета Независимой ассоциации банков Украины, эксперт в сфере финансов Елена Коробкова объясняла, что в случае полного прекращения действия зернового коридора в июле украинцам не стоит ожидать мгновенной девальвации гривны, однако Нацбанку придется увеличить продажу иностранной валюты.

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