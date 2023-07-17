Официально: Зеленский и ООН объяснили выход России из зерновой сделки – что это значит на самом деле

Страна-террористка Россия, заявляя о прекращении действия зернового соглашения, срывает свои договоренности с Генсеком ООН Антониу Гуттеришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но с Украиной РФ договоренностей не было, поэтому наше государство планирует договориться с Турцией и ООН о продолжении инициативы.

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"У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение – Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, она срывает свои договоренности с Генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними. Я дал распоряжение нашему МИД, после официального сигнала РФ, подготовить наши официальные сигналы к ООН и Турции для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", – цитирует президента Владимира Зеленского пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Представитель ООН в свою очередь подтвердил CNN, что офис ООН в Стамбуле (Турция) получил письменное уведомление от России о прекращении участия в зерновом соглашении.

"Генеральный секретарь не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на глобальные рынки продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из Российской Федерации для сохранения глобальной продовольственной безопасности", – сказал представитель ООН.

Ранее стало известно, что зерновое соглашение прекращает функционирование с 18 июля. Совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован. В ЕС осудили действия РФ, ООН и Турции пообещали "не останавливать усилия", а Украина рассчитывает на работу зернового коридора и без России.

Так, с 18 июля страна-террорист Россия восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Об этом рассказали 17 июля в МИДе РФ.

Пресссекретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня также заявил росСМИ о прекращении действия зернового соглашения. Информацию о прекращении соглашения также подтвердил президент Турции Реджеп Эрдоган, однако он выразил надежду, что соглашение еще не удастся возобновить.

Как сообщал OBOZREVATEL, экспредседатель совета Независимой ассоциации банков Украины, эксперт в сфере финансов Елена Коробкова рассказала, что в случае полного прекращения действия зернового коридора в июле украинцам не стоит ожидать ни одной мгновенной девальвации гривны. Однако в таком случае Нацбанку придется увеличить продажу иностранной валюты максимум на $1 млрд в месяц.

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