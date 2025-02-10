Торговая война США обостряется: Трамп запугивает весь мир 25% пошлин на важные товары

Вдобавок к уже существующим пошлинам на металлы Соединенные Штаты Америки планируют дополнительно ввести 25% пошлин на импорт стали и алюминия. Официально о новых тарифах будет объявлено 11 или 12 февраля, после чего начнут действовать почти немедленно.

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Как сообщает Reuters, об этом 9 февраля сказал журналистам президент США Дональд Трамп. Новые пошлины коснутся всех стран мира без исключений, хотя, согласно данным правительства США и Американского института чугуна и стали, крупнейшими импортерами американской стали являются Канада, Бразилия, Мексика, Южная Корея и Вьетнам.

"Все очень просто – если они взимают плату с нас, мы будем взимать с них", – сказал Трамп о взаимном тарифном плане.

Следует отметить, что Канада является крупнейшим поставщиком металлического первичного алюминия в США. За первые 11 месяцев 2024 года канадский алюминий составил 79% от общего объема импорта этого сырья.

"Канадская сталь и алюминий поддерживают ключевые отрасли промышленности США, в том числе оборонную, судостроительную и автомобильную. Это делает Северную Америку более конкурентоспособной и безопасной. Мы будем продолжать защищать Канаду, наших работников и нашу промышленность", – написал на своей странице в X министр инноваций Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос") раскрыл, как Китай планирует ответить на объявленную Трампом торговую войну и уже в начале его каденции нанесет неприятный удар по избирателям политика. В частности, Пекин пошел на следующие шаги:

ввел пошлины на:

американский LNG и уголь (15%);



нефть и сельхозтехнику (10%);

ударил по Google;

ввел экспортные ограничения;

"забанил" продукцию Calvin Klein.

"Эксперты говорят, что Китай пока действует сдержанно – $14 млрд. американского экспорта под ударом, тогда как Трамп обложил $525 млрд. китайских товаров. Пекин покидает простор для переговоров. Но есть нюанс: пострадают, прежде всего, избиратели Трампа в таких штатах, как Индиана, Техас и Мичиган ", – отметил Железняк.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее Дональд Трамп собирался ввести пошлины на товары из стран Европейского Союза. Свое намерение он аргументировал тем, что Европа "ужасно обращалась" со Штатами.

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