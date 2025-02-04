Пошлины Трампа больно ударят по американцам: цены на товары из AliExpress и Temu взлетят

Пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел в отношении Китая, Канады и Мексики, могут нанести болезненный удар по бюджетным торговым онлайн-платформам, в частности Temu и Shein. В свою очередь, поэтому американские покупатели будут вынуждены тратить больше на покупки в интернете.

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Как сообщает The New York Times, новые торговые условия отменяют принцип de minimis, позволявший экспортерам беспошлинно ввозить в США пакеты задекларированной стоимостью менее $800. Это правило существует с 1930-х годов, но в последние годы его использование подвергалось в США все большей критике.

К примеру, о "чрезмерном использовании и злоупотреблении" de minimis заявляли даже в администрации Джо Байдена, предшественника Трампа. У него констатировали, что это помогло китайским компаниям e-commerce обойти конкурентов благодаря более низким ценам.

Помимо давления на американскую экономику посылки, подпадающие под правило de minimis, подлежат минимальной документации и проверке. Это вызывало беспокойство.

По данным Управления таможенной и пограничной службы США, за 9 лет количество обработанных посылок, поступившей в США, выросло почти в десять раз – со 139 млн в 2015 году до более 1,3 млрд в 2024-м. Больше выгоды от существования такого правила получают площадки Temu, Shein и AliExpress (в США первый и второй занимают соответственно 1 и 12 места в магазине мобильных приложений Apple).

В прошлом году к этому перечню присоединился и проект Haul от Amazon, позволяющий сторонним продавцам заказывать товары непосредственно из Китая. СМИ утверждают, что для импорта товаров Amazon также использует принцип de minimis, чтобы обойти пошлины.

Отмена такой лазейки будет выгодна этой компании, а также другим популярным среди жителей США платформам eBay и Etsy, конкурирующим с Temu и Shein. Хотя в 2023 году в Amazon впервые признали, что именно на Китай выпадает значительная часть продавцов, но по другим оценкам они даже количественно преобладают над американскими продавцами.

Поскольку лазейка de minimis оказалась под угрозой, Temu и Shein пытаются подготовить себе запасной вариант. Поэтому в прошлом году они начали привлекать китайских продавцов, которые имеют запасы на складах в США и открывают дистрибьюторские центры и отлаживают цепочки поставок в США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что новые пошлины США на импорт из Мексики, Канады и Китая повысят цены на продукты, электронику, автомобили и топливо, затронув 43% всего импорта США. Американцам придется платить больше за обычные товары – от еды и текилы до ноутбуков и нефти.

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