Новая администрация Соединенных Штатов обсуждает со страной-агрессором РФ возможное участие российского "Газпрома" в международных энергетических проектах в будущем. Переговоры по этому поводу уже начались, но пока они находятся на начальной стадии.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на европейских и российских чиновников. Однако издание подчеркивает, что неясно, кто ведет переговоры с обеих сторон, а у американского президента комментировать ситуацию не стали.

По данным издания, совместные американо-российские энергетические проекты могут относиться к Азиатскому и Европейскому регионам.

Как напоминает Bloomberg, сегодня российский диктатор намекнул на потенциальное энергетическое партнерство между Москвой и Вашингтоном, заявив, что такое сотрудничество может способствовать возобновлению поставок газа в Европу.

Американский президент ранее выражал заинтересованность в таком сотрудничестве, несмотря на длительные санкции США и Европы против российского энергетического сектора, которые были усилены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В прошлом месяце, после разговора с Путиным Трамп, сообщил в своей соцсети Truth Social, что кроме войны в Украине они "обсуждали вопросы энергетики".

"Энергетические инициативы США и "Газпрома" могут охватывать как Европу, так и Азию. Их можно расценивать как стратегию Вашингтона по "мягкому" ослаблению связей России с Китаем и Ираном", – приводит издание мнение европейских источников.

По мнению российских источников, "Газпром" надеется на помощь США в возобновлении работы газопровода "Северный поток". В РФ неоднократно заявляли, что готовы восстановить газовые потоки в Европу по неповрежденной части газопровода, но "окончательное решение за Германией", поддерживающей Украину.

"Слабое место Европы – сжиженный природный газ. Несмотря на призывы к санкциям, Европа все еще покупает рекордное количество такого российского газа, преимущественно с Ямальского завода "Новотек". Это подчеркивает, как тяжело Европе разорвать связи с Россией, которая за последнее десятилетие закрепилась как ключевой поставщик энергоносителей на континент", – отмечают в издании.

В свою очередь "Газпром" может предложить США участие в предприятиях в арктическом регионе и в оффшорных проектах – но только при условии, что санкции, ограничивающие иностранные инвестиции в РФ, будут сняты.

Как сообщал OBOZ.UA, активно продвигает соглашение о возобновлении "Северного потока-2", немецкий приспешник Путина Маттиас Варниг. И это он привлекает к переговорам американских инвесторов и представителей политических элит. Однако реализация этого плана остается маловероятной – и из-за санкций США, и из-за проукраинской позиции Германии.

А вот в Польше считают, что поставки газа из России в Западную Европу не должны быть возобновлены даже в случае достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Поэтому после окончания войны следует демонтировать газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2".

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