На Киевщине после российской атаки из-под завалов спасли семью с пятилетним ребенком. Фото и видео

Ночью россияне атаковали ракетами и дронами Киевскую область. В Броварском районе сотрудники ГСЧС после вражеского удара спасли целую семью.

Трех взрослых и пятилетнего ребенка спасатели достали из-под завалов дома. Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно

Семью из четырех человек спасли сотрудники ГСЧС в Киевской области после массированного комбинированного удара вражеских войск в ночь на пятницу, 9 января.

"Спасены четыре человека — семью с Броварщины: маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка. Их достали из-под завалов после вражеского обстрела. Все получили медицинскую помощь и находятся в больнице", – рассказали в ГСЧС.

Этой ночью, отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, россияне наносили удары практически по всем районам пристоличной области.

"Из-за обстрелов возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках на Броварщине, Обуховщине и Бориспольщине. Спасатели работали на 11 местах. Пожары ликвидированы", – констатировали в ГСЧС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 9 января Россия устроила масштабную атаку на Украину.

В Киеве по состоянию на 04:40 было известно о четырех погибших и 19 раненых в Киеве. Такие данные обнародовал городской голова Виталий Кличко. К 7 утра количество пострадавших достигло 24 человек.

В результате вражеского воздушного террора в Киеве из-за российской атаки начались перебои с теплоснабжением и горячей водой, метро курсирует с изменениями.

Кроме того, во Львове россияне атаковали критическую инфраструктуру.

