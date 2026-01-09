'Врач обвинила жену в болезни ребенка'. Самый богатый писатель Украины вспомнил, как пережил смерть одной из своих дочерей-близняшек

Самый кассовый украинский писатель по доходам от роялти в 2023-2024 годах, по подсчетам Forbes, Илларион Павлюк поделился, как пережил ужасное горе – смерть одной из своих дочерей-близняшек Иланы. По словам продюсера, потеря ребенка стала невероятно сильным ударом для него и жены, а определенный период они даже обвиняли себя в трагедии.

Как рассказал Павлюк в интервью Маричке Падалко, он думал, что если бы был рядом с любимой во время родов, то не допустил бы смерти девочки. А вот жена считала себя виновной в горе из-за безосновательного обвинения врача.

"Ее обвинила врач, которая сама допустила ошибку. Врач берет на себя ответственность назначить естественные роды и не делать кесарево сечение, а потом ее нет на родах. Она зашла и вышла. И пауза 13 минут между близнецами, а никто не интересуется, как там. Моя жена говорит: "Все нормально?". А ей говорят: "Не волнуйтесь". Меньшая обмоталась пуповиной и 13 минут страдала от недостатка кислорода. Очень сильно был разрушен мозг. А врач сказала жене: "Вы не сообщили, что раньше ваш ребенок болел ветрянкой. Вот вам причина", – вспомнил писатель.

По словам Иллариона Павлюка, после этих слов его избранница была в отчаянии. Женщина сдала тесты на антитела, которые показали, что она не могла заразить малыша, ведь раньше уже болела ветрянкой.

Со своей стороны писатель не мог выбросить из головы мысль, что потерял Илану из-за того, что не был рядом с женой в день родов: "Я должен был уехать в командировку на 1 день. Утром вылететь, вечером прилететь. И надо, чтобы именно в этот день она рожала. Конечно было впечатление, что если бы я был на родах, не дал бы им 13 минут пить чай или что они делали. Этого не допустил бы".

Из-за родовой травмы Илана родилась с тяжелой формой ДЦП, а ее жизнь длилась всего 5 лет. Илларион Павлюк с женой водили дочь на различные реабилитации, которые показывали хороший результат, ведь у девочки частично восстановилось зрение и она могла реагировать на окружающие раздражители. Однако, как признался писатель, если бы они знали, что Илана сможет прожить так мало, больше уделяли бы времени совместным путешествиям и обычным разговорам, а не лечению.

По словам автора, он почти ничего не помнит с того дня, когда состоялось прощание с дочерью. В голове Павлюка запечатлелся момент, когда он увидел девочку в морге, а потом лишь несколько отдельных фрагментов.

Кстати, как поделился писатель, потеря дочери сыграла важную роль в его решении присоединиться к армии: "Ничего хуже не может быть. Нет точки в жизни, где ты более беспомощен, чем когда видишь своего мертвого ребенка в морге. И для меня это очень важная причина, почему я в армии. Больше года я записывал в блокнот каждое сообщение о погибших детях. Я до сих пор иногда так делаю, если меня что-то очень сильно задевает. Я прошел через самое большое горе для отца, которого не должно происходить. Мы не должны хоронить детей. От того, что я осознаю, как часто в Украине родители теряют детей и любимых, от того мне тяжело быть в стороне".

