ТЦК больше не будут ходить по улицам: как цифровизация изменит методы мобилизации

Украинская система мобилизации трансформируется, переходя от физического присутствия к цифровому контролю. В Минобороны все чаще отмечают, что будущее мобилизационных процессов за автоматизацией и реестрами, а не за "уличными рейдами". Сейчас сотрудники ТЦК массово выходят на улицы из-за отсутствия актуальных данных о гражданах.

Однако с полноценным запуском и наполнением электронного реестра военнообязанных "Оберіг" ситуация кардинально изменилась. Так считают в издании "Время действий".

Отныне через "Оберіг" государство имеет доступ к данным из налоговой, миграционной службы, ЗАГСов и других реестров. Военкомы видят место работы, проживания и контакты человека без необходимости останавливать его на блокпосту.

"Бесконтактная" мобилизация

Изменение формата не означает отмену мобилизации или ее ослабление. Наоборот, контроль становится более плотным. Но он будет менее заметным визуально.

"Вместо того чтобы тратить ресурс на патрулирование, работники центров комплектования сосредотачиваются на аналитической работе с реестрами", – считают эксперты.

Цифровое оповещение . Система позволяет идентифицировать тех, кто не обновил данные или игнорирует вызов.

. Система позволяет идентифицировать тех, кто не обновил данные или игнорирует вызов. Автоматические санкции. Если человек нарушает правила воинского учета, механизм привлечения к ответственности (штрафы, ограничения в праве управления авто и т.д.) может быть запущен дистанционно.

То есть, для того, чтобы получить штраф или требование явиться в ТЦК, человеку не обязательно встречать военкома на улице.

Эффективность против конфликтов

Отход от практики силового задержания на улицах, так называемой "бусификации", должен снизить социальное напряжение. Ведь понятно, что видео с конфликтами между гражданскими и военными дискредитируют процесс мобилизации.

Цифровизация переводит эти отношения в чисто правовую плоскость: есть обязанность, есть электронный контроль ее выполнения, есть автоматическая ответственность за нарушение. Это делает процесс более прозрачным для государства и неотвратимым для гражданина, независимо от того, выходит он на улицу или нет.

Последние инциденты с ТЦК

Напоминаем, как в поселке Пулины на Житомирщине на улице умер 50-летний мужчина. За день до этого он находился в РТЦК и проходил ВВК в городе Житомире, затем вернулся и получил повестку в местном территориальном центре комплектования. Он умер недалеко от этого здания, еще до приезда скорой помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, на военнослужащих Третьего отдела Вознесенского РТЦК подали заявление в полицию, обвиняя в незаконном удержании и избиении мужчины. Теперь правоохранители возбудили уголовное дело; внутреннее расследование также инициировало командование ТЦК.

