В детсаду заставляли рисовать триколор: из оккупации в Украину вернули группу детей

На подконтрольную Киеву территорию Украины, в рамках инициативы нашего президента Bring Kids Back UA, и при содействии команды Save Ukraine удалось вернуть с временно оккупированных территорий еще одну группу детей и подростков. Это довольно большая группа – 15 детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Об этом сообщили в Bring Kids Back UA. В свою очередь глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин уточнил, что детей спасли с временно оккупированной части Херсонщины.

Все они прошли через угрозы, принуждение и навязывание пропаганды, отметил глава ХОВА.

Привлечение детей к пропаганде

"Трехлетняя и пятилетняя девочки в детском саду вынуждены были рисовать российский триколор и дарить на праздники оккупантам собственноручно сделанные подарки. Россияне привлекают наших детей к пропаганде с самого раннего возраста и продолжают это делать в старших классах", – рассказал Прокудин.

Так, семнадцатилетнего юношу в так называемой "российской школе" на ВОТ Херсонщины "учили" строевым элементам и обращению с военным оружием. Также парня вместе с одноклассниками поставили на воинский учет, а "это – шаг к службе в оккупационной армии сразу после совершеннолетия", отметил глава области.

"Дети сейчас находятся в центрах "Надежды и восстановления", где получают психологическую поддержку, помощь с документами, жилье и заботу", – отметили Прокудин и специалисты Bring Kids Back UA.

"Праздники" оккупантов

Вышеупомянутые девочки – это 3-летняя Алиса и 5-летняя Соломия, которым в детском саду рассказывали, что Украина – это враг. В детском саду оккупанты устраивали закрытые "праздники", куда не пускали родителей, однако приводили захватчиков, причем именно тех, которые обстреливали их село.

"17-летний Даниил жил в оккупированном городе, полностью заполненном тяжелой техникой и авиацией российских захватчиков. На блокпостах парень регулярно сталкивался с агрессивными военными, которые угрожали ему расправой за "не такой" взгляд или отказ оформлять российский паспорт", – рассказали в Bring Kids Back UA.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты уже отменили действие "особого режима" для украинцев, проживающих на временно оккупированной территории. Речь идет о так называемом законе, который позволяет людям жить на ВОТ с украинскими паспортами – теперь это запрещено.

