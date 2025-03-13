"Welcome" у будь-який момент: Путин пригласил иностранные компании возвращаться в РФ, но с условием

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что власти РФ уже якобы ведут переговоры с "некоторыми" западными компаниями, которые хотят вернуться в Россию. При этом он подчеркнул, что рассчитывать на какие-либо преференции в РФ таким фирмам уже не стоит.

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Об этом кремлевский диктатор заявил на совместной пресс-конференции со своим беларуским "коллегой" Александром Лукашенко 13 марта. "РФ уже ведет переговоры о возвращении некоторых иностранных компаний – по их же инициативе", – заявил Путин, не предоставив ни одного примера.

Он добавил, что остальные иностранные бизнесы, которые "захотят вернуться в Россию", смогут это сделать, но особых условий не получат. По словам Путина, в России будут создаваться преимущества только для "отечественных товаропроизводителей". Впрочем, по словам хозяина Кремля, приход на рынок иностранного бизнеса может позитивно отразиться на российских компаниях.

"Западные партнеры сделали нам прививку самостоятельности и суверенитета... Мы никогда не закрывали двери и никого не изгоняли. Тем, кто хочет вернуться, говорим: "Добро пожаловать" или "Welcome" в любой момент. Однако, разумеется, будем учитывать реально сложившуюся на сегодня ситуацию", – сказал Путин.

При этом ранее, 21 февраля, хозяин Кремля лично поставил задачу разработать механизм возвращения иностранных компаний в РФ. Это свидетельствует о том, что несмотря на текущие заявления Путина, российские власти все же заинтересованы в том, чтобы заманивать иностранный бизнес на территорию страны-агрессора.

На следующий же день Минэкономики России вышло с заявлением, что иностранный бизнес "сможет вернуться на российский рынок", однако "условия для таких компаний будут уже иными". "Требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными", – заявил глава Минэкономики РФ Максим Решетников.

По данным подсчета, который еще с февраля-2022 ведет профессор Йельского университета Джеффри Зонненфельд и его исследовательская группа, Россию за время полномасштабной войны покинуло более 1500 иностранных компаний. Впрочем, некоторые компании из этого числа фактически продолжают работать в РФ, несмотря на свои заявления – большинству из них полностью покинуть страну-агрессора мешают или правила Кремля, или санкционный режим.

На фоне обсуждений "мирного плана Дональда Трампа" российские аналитики из Kokoc Group уже заговорили о возвращении 350 зарубежных компаний в РФ только в 2025 году. Россияне считают при этом, что многим таким брендам "придется столкнуться с серьезными проблемами при возвращении на рынок РФ и заново привлекать внимание покупателей".

Как сообщал OBOZ.UA, на данный момент Россия продолжает нести издержки войны против Украины, в том числе из-за санкций. На этом фоне дефицит федерального бюджета страны-агрессора за первые два месяца 2025 года составил 2,7 трлн рублей (31,21 млрд долларов). Это уже более чем в два раза больше, чем было запланировано на весь 2025 год.

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