США продолжат финансирование отдельных иностранных гуманитарных программ: госсекретарь Рубио сказал, каких именно

Государственный департамент США решил временно продолжить финансирование иностранных гуманитарных программ, обеспечивающих предоставление "жизненно необходимой помощи". Соответствующее разрешение дал государственный секретарь Марко Рубио.

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Об этом 29 января сообщили на сайте Госдепа США. Исполнители соответствующих программ гуманитарной помощи должны продолжать или возобновить работу, если она прекращалась.

"Это восстановление носит временный характер, и за исключением ограниченного количества случаев, необходимых для продления программ гуманитарной помощи, направленных на спасение жизней, никакие новые контракты не будут заключаться", – сказано в заявлении.

Это решение касается гуманитарной помощи, которая спасает жизни, в том числе основных жизненно необходимых лекарств, медицинских услуг, продуктов питания, жилья, а также поставок и целесообразных административных расходов, необходимых для предоставления такой помощи.

"Помощь в сфере миграции и беженцев может использоваться только для поддержки деятельности согласно разделу 1 и репатриации граждан третьих стран в их страну происхождения или безопасной третьей страны", – отметили в Госдепе.

Там добавили, что есть возможность сделать запросы на дополнительные исключения через директора по иностранной помощи в Государственном департаменте США. Партнеры-исполнители и неправительственные организации должны работать над такими запросами через своих партнеров из правительственных учреждений США.

Напомним: 24 января СМИ сообщили, что Госдеп США издал приказ о "прекращении работы" для всей существующей иностранной помощи и приостановил новую помощь во исполнение распоряжения президента Дональда Трампа.

Представители агентства Агентство США по международному развитию (USAID), отвечающее за невоенную помощь США другим странам, также получили указание остановить проекты, связанные с Украиной.

На следующий день стало известно, что офицеры USAID прекратили свою работу в Украине и ряде других стран, где работает агентство. В Украине на паузе оказались проекты поддержки школ, медицинской помощи, в частности экстренная помощь матерям и вакцинация детей. При этом ограничений по военной помощи для нас сейчас нет.

Американские дипломаты обратились в Государственный департамент США с просьбой срочно освободить Украину от 90-дневной приостановки иностранной помощи. Они настаивали, чтобы для программ, связанных с поддержкой Украины, сделали исключение.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бюджетное управление Белого дома по распоряжению президента США Дональда Трампа приостановило выдачу всех федеральных кредитов и новых грантов. Указ не распространяется на помощь по социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию Medicare, а также на "помощь, оказываемую непосредственно физическим лицам".

– Однако уже вскоре стало известно, что суд в США приостановил действие указа президента Дональда Трампа о замораживании федеральных грантовых программ, включая неправительственные организации за рубежом, на 90 дней. Это позволит временно продолжить действие таких программ как USAID, через которые выделялась помощь Украине.

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