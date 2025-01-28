"Пустая трата долларов": Белый дом по указке Трампа прекратил выдачу федеральных кредитов и грантов

Бюджетное управление Белого дома по распоряжению президента США Дональда Трампа приостановило выдачу всех федеральных кредитов и новых грантов. Указ не распространяется на пособия по социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию Medicare, а также не "помощь, предоставляемую непосредственно физическим лицам". При этом, судя по всему, исключения касаются только американцев.

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Об приостановке финансирования говорится во внутреннем меморандуме Белого дома, с которым ознакомилось издание CNN. "Временно приостановить всю деятельность, связанную с обязательствами или выплатой всей федеральной финансовой помощи", – цитируются в документе слова директора Административно-бюджетного управления Белого дома Мэтью Вэта, сообщает издание.

В пояснениях к меморандуму Вэт заявил, что финансовая помощь "должна быть направлена на продвижение приоритетов администрации, сосредоточение долларов налогоплательщиков на продвижении более сильной и безопасной Америки". Среди целей он назвал "устранение финансового бремени инфляции для граждан".

Так, пауза среди прочего распространяется на "другую соответствующую деятельность". В частности, упоминаются помощь для иностранцев, финансирование неправительственных организаций, DEI, программ гендерной поддержки, и инициативы "Новый зеленый курс". Среди прочего, как сообщили в Службе гражданства и иммиграции США, приостановлена программа United for Ukraine (U4U) для украинских беженцев.

"Использование федеральных ресурсов для продвижения марксистского равенства, трансгендеризма и политики социальной инженерии "Нового зеленого курса" – это пустая трата долларов налогоплательщиков. Она не улучшает повседневную жизнь тех, кому мы служим", – уверен Вэт.

Также в документе говорится, что приостановка "соответствует указам президента Дональда Трампа". "Эта временная пауза даст администрации время для пересмотра программ агентства и определения наилучшего использования финансирования этих программ в соответствии с законом и приоритетами президента", – считает Вэт.

Отмечается, что указ затрагивает выплаты на "триллионы долларов". Он должен вступить в действие 28 января с 17:00 по местному времени (полночь 29 января по киевскому времени). Данные о грантах и выплатах должны быть предоставлены до 10 февраля.

"Это знаменует собой последний шаг администрации Трампа по установлению контроля над федеральным финансированием, даже тем, которое уже было выделено Конгрессом", – считают аналитики издания.

Эта ситуация обеспокоила демократов. Так сенатор Пэтти Мюррей (Вашингтон) и член палаты представителей Роза Делауро (Коннектикут) написали в Белый дом письмо, в котором выразили "крайнюю обеспокоенность" по поводу этого шага.

Напомним, 24 января Государственный департамент США также издал приказ о "прекращении работы" для всей существующей иностранной помощи и приостановил новую помощь во исполнение распоряжения президента Дональда Трампа. Представители агентства USAID, отвечающего за невоенную помощь США другим странам, также получили указание приостановить проекты, связанные с Украиной.

Предполагается, что приостановка проектов продлится 85 дней. После этого госсекретарь США Марко Рубио представит Трампу доклад, в котором укажет, какие программы иностранной помощи следует продолжить, а какие окончательно закрыть. Цель проверки – оценить, соответствует ли каждая программа политическим целям администрации США.

Среди замороженных проектов в Украине – поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения, в частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей, сообщали сотрудники USAID. По данным СМИ, украинские дипломаты и американские чиновники пытаются исключить Украину из-под действия директивы Трампа. В частности, издание Financial Times сообщало, что представители Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США призвали госсекретаря США рассмотреть возможность полного исключения Украины из аудита, учитывая ее критическую ситуацию.

В то же время в в Пентагоне заявляли, что указ президента Трампа о приостановке предоставления международной поддержки не влияет на военную помощь Украине. Все контракты, заключенные администрацией Джо Байдена на изготовление и поставку оружия Украине, остаются в силе.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам министра соцполитики Оксаны Жолнович, приостановка финансирования проектов USAID в Украине по решению президента США Дональда Трампа не окажет критического влияния на финансирование социальной сферы. Дело в том, что средства на соцпомощь населению Украина получает в основном по другим программам.

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