США заморозили в Украине проекты медицинской помощи и поддержки школ: офицеры USAID получили приказ остановить работу

Офицеры Агентства США по международному развитию (USAID) прекратили свою работу в Украине и ряде других стран, где работает агентство. На паузе оказались проекты в Украине по поддержке школ, медицинской помощи, в частности, экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

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Об этом сообщила Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в Facebook. "Среди замороженных проектов – поддержка школ, медицинская помощь, в том числе экстренная помощь матерям и вакцинация детей. В общем, решение о продлении, изменении или прекращении программ будет принимать Марко Рубио после завершения 85-дневного просмотра. К этому времени он может утверждать исключения. По данным меморандума , Рубио уже выдал разрешение на экстренную продовольственную помощь", – объяснила она.

Это происходит на фоне значительного потока гуманитарной помощи в сектор Газа после перемирия между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, а также из-за голода в Судане и других регионах мира. В документе также говорится, что Рубио одобрил исключения для финансирования военных нужд Израиля и Египта, а также для административных расходов, в том числе заработной платы, необходимой для реализации военных программ.

Ежегодно Израиль получает около 3,3 миллиарда долларов военной помощи, а Египет – около 1,3 миллиарда долларов. В запросе к Конгрессу, сделанному предыдущей администрацией Джо Байдена, отмечено, что в 2025 году военное финансирование предусмотрено также для Украины, Грузии, стран Балтии, Тайваня, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Вьетнама, Джибути, Колумбии, Панамы, Эквадора, Израиля, Египта и Иордании.

Как ранее писал OBOZ.UA, указ президента США Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней предоставления международной поддержки не влияет на программы вооруженной помощи Украине. Контракты, заключенные администрацией Джо Байдена на изготовление оружия нашей стране, остаются в силе.

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