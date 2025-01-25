Зеленский ответил, есть ли ограничения США по военной помощи Украине. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время ограничений по военной помощи Украине нет. Они есть только в гуманитарных вопросах.

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Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду 25 января. Он добавил, что военная помощь для него сейчас является важным приоритетом.

"Я знаю, что есть какие-то ограничения, надо подробно смотреть. Я могу сказать только то, что может недополучить Украина. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена", – подчеркнул гарант.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду прибыла в Киев в день рождения Владимира Зеленского, 25 января. По ее словам, она приехала в Украину по приглашению президента. Также, своим визитом она демонстрирует солидарность с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, новый госсекретарь Соединенных Штатов Марк Рубио обнародовал приказ, где есть указания о приостановлении на 90 дней расходов на большинство имеющихся грантов иностранной помощи. Официально Госдеп указанный приказ не обнародовал, несколько изданий заметили, что первым будет остановлено финансирование военной помощи Украине. Но в Пентагоне прекращение помощи Украине опровергают.

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