Протестующие фермеры выезжали тракторами в центр столицы и готовят акции в важных портах: что происходит в Испании

В Испании проходят протесты фермеров, требующих, среди прочего, от властей страны справедливых цен на сельскохозяйственную продукцию и защиты сектора от недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран. 21 февраля протестующие собрали колонны тракторов в центре Мадрида, а на 22-е запланировали акции в важных портах страны.

Об этом сообщает EFE. Отмечается: речь, в частности, о портах городов Валенсия и Альхесирас.

При этом подчеркивается: протесты продолжаются уже 2 недели. В их ходе было, в частности, задержано более 50 человек.

Тракторы в центре Мадрида

На данный момент самым известным эпизодом протестов стала частичная остановка движения в центре столицы Испании – Мадриде – из-за колонн тракторов. По имеющимся данным, разрешение на въезд получили 500 машин.

До этого протестующие аграрии на тракторах перекрывали движение по крупным трассам и блокировали доступ в некоторые порты. Иногда акции перерастали в столкновения фермеров с полицейскими.

Чего хотят испанские фермеры

Участники протестов требуют от властей гарантировать справедливые цены на сельскохозяйственную продукцию. А кроме того, они:

требуют защитить аграрный сектор от недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран;

выражают недовольство европейской аграрной политикой.

Стоит понимать: протестуют аграрии не только в Испании – такие акции проходят по всей Европе. В частности, манифестации были организованы в:

Бельгии;

Германии;

Италии;

Греции;

Чехии.

Все они требуют сокращения бюрократии, связанной с Общей аграрной политикой Европейского Союза. А также ослабления экологических правил ЕС.

Какие проблемы вызывает последнее, ярче всего демонстрирует ситуация, сложившаяся во Франции. "К примеру, пестицид диметоат, применяемый производителями вишни, был запрещен во Франции в 2016 году, а затем в Европейском союзе в 2019 году. Но из-за снижения производства вишни, последовавшего в Европе после введения этого, та компенсировала недостачу импортом обработанной пестицидом вишни из Турции", – объясняют аналитики RFI.

Польские фермеры недовольны Украиной

В то же время, пока европейские фермеры требуют решения своих проблем от своих же властей, польские аграрии винят во всем Украину. Поэтому они блокируют границу и прибегают к нападениям на поезда с украинским зерном.

При этом министр аграрной политики Николай Сольский ранее подчеркнул: польские фермеры сильно преувеличивают роль нашей страны в своих проблемах. Он объяснил, что в течение последнего года :

Украина экспортировала в Польшу продукции на 1,6-1,7 млрд долларов;

однако импортировала из нее на практически сопоставимые 1,1-1,2 млрд долларов.

В то же время, отметил Сольский, "никто из украинцев не слышал, что нужно что-то запрещать ввозить из Польши". "Мы всегда старались и стараемся вести переговоры. Я абсолютно уверен, что этот градус эмоций нужно уменьшить и точно не использовать украинскую тематику [полякам в своих интересах]. ... Протест в Польше, в отличие от всех других стран, имеет гиперболизированное внимание к Украине", – констатировал глава Минагрополитики.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина же начала искать способы увеличения объема экспорта своей продукции до довоенного уровня – причем в обход Польши. В частности, планируется проложить дополнительный маршрут через реку Дунай.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!