Последствия блокады границы. Украина готовится возить свои продукты в Европу в обход Польши – Bloomberg

Украина ищет способы увеличения объема экспорта своей продукции до довоенного уровня – при чем, в обход Польши. В частности, планируется проложить дополнительный маршрут через реку Дунай.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: опыт совершения экспортных перевозок через Дунай уже у Украины есть – после того, как в 2023 году Россия вышла из поддерживаемого ООН безопасного коридора в Черном море именно этот маршрут стал приоритетным для страны.

"Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница. Наши планы на этот год – устранить все искусственные препятствия для экспортеров. Также мы работаем над улучшением внутренней логистики", – цитируют авторы материала министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

При этом подчеркивается: какие-либо подробности о новом маршруте пока неизвестны. Однако предполагается, что он будет проложен от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии.

К созданию маршрута понудила Польша

В целом же, отмечается, к созданию нового дунайского маршрута Украину фактически понудила Польша. Все дело в регулярном блокировании ее, прежде всего, фермерами границы между странами – и, как результат, усложнении экспорта для Украины.

"Размолвка с Польшей из-за поставок сельскохозяйственной продукции блокирует сухопутную границу с Европейским Союзом. ... Блокирование границы означает миллиардные потери как для [украинской] экономики, так и для экономики Евросоюза", – говорится в материале.

Поляки на границе напали на поезд и высыпали украинское зерно из вагона

В то же время утром 20 февраля польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска на границе с Украиной "Медыка – Шегини". Более того, они рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

На место происшествия приехала полиция. После чего менее чем через полчаса польские фермеры разблокировали железную дорогу.

Объясняя, почему протестующие рассыпали зерно из грузового вагона на пути, соорганизатор протеста Роман Кондрув, сказал, что причиной всему – эмоции фермеров. Которые, признался он, организаторы протеста не могут контролировать.

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Нет влияния на людей, они не могут выдержать и высыпают", – сказал он.

При этом Кондрув подчеркнул, что в несдержанности поляков виноваты местные власти и Украина. Якобы из-за которой фермеры становятся банкротами.

"Люди в отчаянии и не могут сдержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские. Мы банкроты, потому что все свозят из Украины неконтролируемо", – заявил он.

Впрочем, слова Кондрува косвенно опровергает министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Он отмечает: в 2023 году страна экспортировала в Украину агропродукции на 1,033 млрд евро – тогда как импортировала на 1,69 млрд евро. "Следовательно, возникает дефицит в размере 656 млн евро", – отметил он.

Другими словами, разница между экспортом-импортом агропродукции из Польши в Украину небольшая. А потому заявления об обнищании поляков из-за Украины являются в некотором роде преувеличением.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский предупредил протестующих на границе с Украиной фермеров, что полное закрытие границы может обернуться против них самих. В частности, результатом этого может стать остановка польского экспорта товаров в Украину и, соответственно, потеря многих рабочих мест.

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