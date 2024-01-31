Приходится покупать некачественную еду: во Францию ввозят "непроверенные" продукты

Франция испытывает значительные проблемы с качеством поставляемой в страну сельхозпродукции. В частности, от 10 до 25% ее не отвечают стандартам, предъявляемым к французским производителям продуктов питания, что причиняет фермерам страны большие убытки. При этом лишь от 3 до 7% импорта реально контролируется.

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Об этом сообщает RFI. В частности, отмечается, из-за более низких оплаты труда и отчислений в других странах – в том числе членах ЕС:

Французские птицефермы и производители молока неконкурентоспособны внутри ЕС и на международном уровне.

"И к 2027 году может произойти "невообразимое" для среднего француза – в магазинах могут появиться сыры "бри" и "камамбер", сделанные на основе молока из Нидерландов или Германии", – отмечают аналитики.

В частности, польские яблоки во Франции стоят в два раза дешевле местных.

"Хотя [в целом] сальдо экспорта сельхозпродукции остается положительным (экспорт превышает импорт. – Ред.), ее импорт во Францию с начала 2000-х годов удвоился. Поэтому констатация факта, что 10-25% продукции (в том числе из соседних стран Евросоюза) не отвечают действующим нормам, является настоящей проблемой", – говорится в сообщении.

Каждая вторая курица в магазине импортная

В то же время подчеркивается: сегодня Франция импортирует 20% потребляемых сельхозпродуктов. Это значит, "что каждая вторая курица в магазине, треть овощей и две трети фруктов – импортные".

При этом лишь от 3 до 7% импорта реально контролируется. А контроль в самой Франции в течение всего цикла сельхозпроизводства очень строгий.

"К примеру, пестицид диметоат, применяемый производителями вишни, был запрещен во Франции в 2016 году, а затем в Европейском союзе в 2019 году. Но из-за снижения производства вишни, последовавшего в Европе после введения этого, та компенсировала недостачу импортом обработанной пестицидом вишни из Турции", – объясняют аналитики.

Также, отмечают они, создают французским фермерам трудности и экологические нормы. Которые страна ввела в одностороннем порядке.

К примеру, в 2016 году Франция запретила никотоноиды, вызывающие массовую гибель пчел. Но Германия этого не сделала. Результат:

во Франции на 30% упало производство сахарной свеклы;

сахар стали импортировать из соседней Германии.

"Несоблюдение французских норм, в том числе странами ЕС, причиняет сельскому хозяйству и потребителям большие убытки. ... Вопрос несоответствия импортируемой продукции действующим внутри Франции санитарным и социальным нормам стал одним из центральных в списке требований сельхозпроизводителей [к власти]", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине же тем временем начала дешеветь свекла. Так, в начале текущей рабочей недели овощ поступает в продажу по 10-14 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели. Соответственно, уже в скором времени можно ожидать снижения цен на него и в магазинах и супермаркетах.

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