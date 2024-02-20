Поляки на границе напали на поезд и высыпали украинское зерно из вагона. Фото, видео

Утром 20 февраля польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска на границе с Украиной "Медика – Шегини". Более того, они рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Об этом сообщает "Суспільне". Отмечается: на место происшествия приехала полиция. После чего менее чем через полчаса польские фермеры разблокировали железную дорогу.

Протестующих не могут контролировать

Объясняя, почему протестующие рассыпали зерно из грузового вагона на пути, соорганизатор протеста Роман Кондрув, сказал, что причиной всему – эмоции фермеров. Которых, признался он, организаторы протеста не могут контролировать.

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Нет влияния на людей, они не могут выдержать и высыпают", – сказал он.

При этом Кондрув подчеркнул, что в несдержанности поляков виноваты местные власти и Украина. Якобы из-за которой фермеры становятся банкротами.

"Люди в отчаянии и не могут сдержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские. Мы банкроты, потому что все свозят из Украины неконтролируемо", – заявил он.

Впрочем, слова Кондрува косвенно опровергает министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Он отмечает: в 2023 году страна экспортировала в Украину агропродукции на 1,033 млрд евро – тогда как импортировала на 1,69 млрд евро. "Следовательно, возникает дефицит в размере 656 млн евро", – отметил он.

Другими словами, разница между экспортом-импортом агропродукции из Польши в Украину небольшая. А потому заявления об обнищании поляков из-за Украины являются в некотором роде преувеличением.

Поляки уже рассыпали украинское зерно ранее

Этот случай – не первый, когда польские протестующие рассыпали украинское зерно, а именно 11 февраля неподалеку от пункта пропуска "Дорогуск". Тогда протестующие поляки напали на украинские грузовики и высыпали часть зерна из кузовов на асфальт.

Пострадали грузы трех фур, которым пришлось вернуться в Украину. В общей сложности из каждого грузовика высыпалось примерно по тонне украинского зерна, которое везли на экспорт транзитом через Польшу со всеми соответствующими документами и пломбами.

После инцидента полиция Хелма начала собирать материалы для расследования. Как рассказала комиссар Эва Чиж, правоохранители, в частности, опросили свидетелей и занялись установлением личностей тех, кто участвовал в скандальной акции.

Поляки усиливают блокаду границы

В то же время в рамках усиления блокады поляки намерены заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной. А также узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

"20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров мы объявляем, что все акции протеста будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов между Польшей и Украиной", – заявили протестующие.

Кроме того, с 1 марта собственную забастовку могут возобновить польские перевозчики. Пока что их протесты на паузе, т.к. польская и украинская стороны договорились о пилотном проекте по отмене системы єЧерга на двух пунктах пропуска для пустых грузовиков – "Нижанковичи – Мальховице" и "Угринов – Долгобычев". Однако, как рассказал заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, теперь Польша требует расширить отмену єЧерги на пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенное".

"Мы получили письмо от польских коллег из Министерства инфраструктуры, которые предложили нам отменить єЧерга еще и на ПП "Рава-Русская – Гребенное". Мы читаем это и понимаем, что, наверное, наша последняя коммуникация на границе не достигла цели. Ведь мы объяснили, что система электронной очереди очень важна для страны, мы показали результат, она действительно действует. И они вроде бы согласились", – сказал Деркач.

Украинские перевозчики уже проводят ответные протесты на границе

В то же время украинские перевозчики уже проводят ответные протесты на границе с Польшей. Так, с 15 февраля на крупнейшем пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" проходит акция волынских перевозчиков. А с 20 февраля анонсирована такая же акция львовских перевозчиков на трех пунктах пропуска – "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини".

"Нет блокирования, есть мирная акция. Осуществляется общественный контроль, привлекаются компетентные органы, останавливаются машины. И если по документам мы видим, что машина не стояла в очереди с польской стороны, она соответствующее время стоит с украинской стороны. То есть равные условия для всех. Если все едем – все едем, если все стоим – все стоим", – объяснил Балин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский предупредил протестующих на границе с Украиной фермеров, что полное закрытие границы может обернуться против них самих. В частности, результатом этого может стать остановка польского экспорта товаров в Украину и, соответственно, потеря многих рабочих мест.

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