Поляки борются с фантомами и безосновательно обвиняют Украину: глава Минагро объяснил, что происходит с блокадой границы

Польские фермеры угрожают с 20 февраля заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной. Согласно угрозам, будут перекрыты не только пограничные переходы, но и транспортные узлы и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам. Таким образом фермеры хотят якобы обеспечить продовольственную безопасность страны. В Украине же с пониманием относятся к позиции поляков, однако отмечают: те сильно преувеличивают роль нашей страны в своих проблемах.

Более того, рассказал в эфире телемарафона министр аграрной политики Николай Сольский, в течение последних месяцев фермеры протестуют по всей Европе. И хотя у каждой страны есть свои собственные причины на это, их объединяет требование уменьшить постепенно увеличивающихся экологические требований к производству.

Сольский объяснил: европейские фермеры недовольны, что в своей работе они должны следовать определенным правилам, которые, в то же время, не затрагивают продукцию поставщиков из других стран – в частности, Канады, Бразилии, Украины, Новой Зеландии. Что, среди прочего, делает их продукцию на местных рынках более конкурентной.

Однако проблема для Украины, по его словам, в том, что польские фермеры чересчур сильно сконцентрировались именно на продукции из нашей страны. При том, что, отметил министр, в течение последнего года :

Украина экспортировала в Польшу продукции на 1,6-1,7 млрд долларов;

однако импортировала из нее на практически сопоставимые 1,1-1,2 млрд долларов.

При этом, подчеркнул Сольский, "никто из украинцев не слышал, что нужно что-то запрещать ввозить из Польши". "Мы всегда старались и стараемся вести переговоры. Я абсолютно уверен, что этот градус эмоций нужно уменьшить и точно не использовать украинскую тематику [полякам в своих интересах]. ... Протест в Польше, в отличие от всех других стран, имеет гиперболизированное внимание к Украине", – констатировал глава Минагрополитики.

Поляки раздувает проблему

В то же время он подчеркнул: большинство зерна все же Украина экспортирует по морскому коридору. Поэтому поляки просто впустую раздувают проблему.

"Мы последние месяцы пытаемся это донести польским друзьям. Мы говорим: "если вы даже отмените запрет на зерно, из Украины оно туда не поедет, потому что в порту Одессы цена уже конкурентнее, чем на границе с вами, учтите, что в этой дискуссии мы боремся с какими-то фантомами", – резюмировал Сольский.

Польша будет проверять каждую партию зерна из Украины

В то же время, польские власти решили усилить контроль над украинским зерном – вероятно, посчитав, что дело именно в качестве продукта. Было заявлено, что после его попадания транзитом в Германию выясняется, что оно плохого качества, и в 99% случаев товар возвращают в Польшу – но уже под видом европейского.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака, проверять намерены все зерно, которое идет транзитом через территорию Польши – при чем, как на сухопутной границе, так и в портах.

При этом Колодзейчак выразил мнение, что действующие процедуры проверки зерна на границе неправильны. А от них зависит, "быть или не быть польскому сельскому хозяйству". А также, что примечательно, ему лично – увязав таким образом свою карьеру с этим вопросом.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам посла Украины в Польше, у польских фермеров, которые блокируют границу, нет объективных причин для расширения протеста. А потому решение проблем должно перейти в конструктивное и переговорное русло. Иначе выигрывать будет только Россия, и митингующие фермеры тоже окажутся среди проигравших.

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