Такого никогда не было: Нацбанк повысил официальный курс доллара до исторического уровня

Национальный банк в очередной раз обновил рекорд официального курса доллара. На 14 марта он установил его на уровне 38,79 грн, что сразу на 30 коп. превышает текущий. Тем не менее, волноваться из-за этого не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Более того, хотя рост официального курса до рекордных значений уже стал достаточно частым явлением для Украины, после этого обычно происходит снижение. Причем не редко значительное.

О рекорде сообщили в самом НБУ. Последний раз же рекордная планка пробивалась 22 февраля – когда официальный курс составил 38,62 грн. Таким образом, новый рекорд превысил прежний сразу на 13 коп.

Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Кроме того, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Что гораздо больше за рекордный.

Более того, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет еще больше – до 41,02 грн. Однако и здесь волноваться не стоит – ведь согласно прогнозу агентства, по базовому сценарию развития дальнейших событий, правительство Украины и НБУ "сохранят свой административный потенциал". Причем даже "перед лицом серьезных военных угроз".

Кроме того, подчеркивается, в среднесрочной перспективе экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4-5%. Однако только "при отсутствии значительной эскалации войны".

А вот в долгосрочной перспективе все не так радужно. "Восстановление до довоенного уровня маловероятно в обозримом будущем", – признали в S&P Global Ratings.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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