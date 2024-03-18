НБУ повысил официальный курс доллара до исторического максимума: установлен новый рекорд

Национальный банк в очередной раз обновил официальный курс доллара до исторического рекорда. На 19 марта он определил его в 38,97 грн, что сразу на 17 коп. превышает предыдущий максимум. Который, кстати, действует сегодня, 18 марта. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Об установлении нового рекорда сообщили в самом Нацбанке. Таким образом, исторический курс:

сразу на 92 коп. превысил, действовавший в начале месяца – 1 марта он был 38,05 грн;

на 97 коп., определенный на 1 января 2024 года.

Причин для паники нет

В то же время, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Кроме того, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Что гораздо больше за рекордный.

Более того, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет еще больше – до 41,02 грн. Однако и здесь волноваться не стоит – ведь согласно прогнозу агентства, по базовому сценарию развития дальнейших событий, правительство Украины и НБУ "сохранят свой административный потенциал". Причем даже "перед лицом серьезных военных угроз".

Также не стоит забывать, что хотя рост официального курса до рекордных значений уже стал достаточно частым явлением для Украины, после этого не редко происходит снижение. Причем значительное. К примеру:

Как сообщал OBOZ.UA, среди всех иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" украинцам в 2023 году, больше всего было долларов. При этом чаще всего – в 99% случаев – фальшивыми оказывались банкноты крупных номиналов.

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