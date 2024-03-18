В украинских обменниках резко переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

За выходные украинские обменники существенно повысили курс доллара. Утром 18 марта они выставили его на среднем уровне в 38,68/38,97 грн (покупка/продажа). Что сразу на 27 коп. выше в покупке, чем вечером пятницы 15 марта, и на 9 коп. – в продаже.

А вот в банках изменения не столь значительны. Утром 18 марта там покупают наличный доллар в средне по 38,5 грн, а продают по 39 грн. Что:

на 5 коп. дешевле в продаже, чем вечером пятницы 15 марта;

осталось на том же уровне в покупке.

В целом крупные учреждения покупают валюту по 37,85-38,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,35 грн;

Укрэксимбанк – 38,35 грн;

ПУМБ – 38,5 грн;

Сенс Банк – 38,7 грн;

Укрсиббанк – 38,45 грн;

Универсал Банк – 37,9 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,5 грн.

Продают же они доллар по 38,95-39,15 грн. В частности:

Приватбанк – 38,95 грн;

Укрэксимбанк – 38,95 грн;

ПУМБ – 39 грн;

Смысл Банк – 39,05 грн;

Укрсиббанк – 39 грн;

Универсал Банк – 39 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,15 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Новый рекордный курс

В то же время, НБУ снова обновил исторический рекорд официального курса доллара. На 18 марта он определил его в 38,8 грн, что на 2 коп. превышает предыдущее максимальное значение. Тем не менее, волноваться из-за этого не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Более того, хотя рост официального курса до рекордных значений уже стал достаточно частым явлением для Украины, после этого обычно происходит снижение. Причем не редко значительное. К примеру:

текущий рекордный курс был установлен на 14 марта – и составил 38,79 грн;

однако уже 15 марта НБУ снизил его сразу на 10 коп. – до 38,69 грн.

Что будет с валютой в банках и обменниках

В целом же на текущей неделе (18-24 марта) в Украине ожидается заметный рост курса доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, он будет находится в пределах от 38,5 до 39,5 грн.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, формирование курсов будет происходить на базе курсов межбанка с добавлением комиссии финучреждений. При этом обменники могут еще и учесть дополнительную маржу – "в случае превалирования спроса над предложением".

В целом же, отметил он, ситуация на рынке будет развиваться "по уже устоявшимся канонам частичной либерализации". В частности, частые курсовые колебания будут происходить под сопровождение "эффективной тактики НБУ по установлению равновесия между спросом и предложением".

"Следовательно, курсу национальной валюты не угрожаю ни обвал, ни резкий рост", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, среди всех иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" украинцам в 2023 году, больше всего было долларов. При этом чаще всего – в 99% случаев – фальшивыми оказывались банкноты крупных номиналов.

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