Обменники готовятся ощутимо переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам уже через несколько дней

На следующей неделе (18-24 марта) в Украине ожидается рост курса наличного доллара – при чем, прежде всего, в продаже. Так, по прогнозу банковкого сектора, стоимость американской валюты будет находится в пределах от 38,5 до 39,5 грн. Вечером же 14 марта банки выставили курс на среднем уровне 38,5/38,99 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,51/38,82 грн (покупка/продажа).

Об ожиданиях банковского сектора OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что разница между курсами покупки и продажи в банках составит:

в банках – до 60 коп.;

в обменниках – до 1 грн.

"Формирование курсов будет происходить на базе курсов межбанка с добавлением комиссии финучреждений. При этом обменники могут еще и учесть дополнительную маржу в случае превалирования спроса над предложением", – сообщил банкир.

В целом же, отметил он, ситуация на рынке будет развиваться "по уже устоявшимся канонам частичной либерализации". В частности, частые курсовые колебания будут происходить под сопровождение "эффективной тактики НБУ по установлению равновесия между спросом и предложением".

"Следовательно, курсу национальной валюты не угрожаю ни обвал, ни резкий рост", – резюмировал Лесовой.

НБУ не стал снова бить рекорд

В то же время, Нацбанк определил официальный курс доллара на 15 марта в 38,69 грн. Что на 10 коп. ниже текущего. Который, к тому же, является рекордным.

Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Кроме того, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Что гораздо больше за рекордный.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет еще больше – до 41,02 грн. Однако и здесь волноваться не стоит – ведь согласно прогнозу агентства, по базовому сценарию развития дальнейших событий, правительство Украины и НБУ "сохранят свой административный потенциал". Причем даже "перед лицом серьезных военных угроз".

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