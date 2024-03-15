УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Украине ожидается существенное изменение курса доллара уже через несколько дней: что будет с валютой

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
504
В Украине ожидается существенное изменение курса доллара

В Украине ожидается заметный рост курса доллара – прежде всего, в обменниках. По прогнозам, на следующей неделе (18-24 марта) стоимость американской валюты будет находится в пределах от 38,5 до 39,5 грн. Вечером 15 марта же они определили ее курс в средние 38,41/38 грн (покупка/продажа). Банки – в средние 38,5/38,95 грн (покупка/продажа).

Об ожиданиях банковского сектора OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил:

  • формирование курсов будет происходить на базе курсов межбанка с добавлением комиссии финучреждений;
  • при этом обменники могут еще и учесть дополнительную маржу – "в случае превалирования спроса над предложением".
Сколько стоит доллар в обменниках

В целом же, отметил он, ситуация на рынке будет развиваться "по уже устоявшимся канонам частичной либерализации". В частности, частые курсовые колебания будут происходить под сопровождение "эффективной тактики НБУ по установлению равновесия между спросом и предложением".

"Следовательно, курсу национальной валюты не угрожаю ни обвал, ни резкий рост", – резюмировал Лесовой.

Курс наличного доллара в банках Украины

Новый рекордный курс

В то же время, НБУ снова обновил исторический рекорд официального курса доллара. На 18 марта он определил его в 38,8 грн, что на 2 коп. превышает предыдущее максимальное значение. Тем не менее, волноваться из-за этого не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

НБУ снова обновил исторический рекорд официального курса доллара

Более того, хотя рост официального курса до рекордных значений уже стал достаточно частым явлением для Украины, после этого обычно происходит снижение. Причем не редко значительное. К примеру:

Таким образом, рекордный курс сразу на 11 коп. превысил текущий. Который, кстати, будет также действовать на выходных.

В то же время, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!