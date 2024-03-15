В Украине ожидается существенное изменение курса доллара уже через несколько дней: что будет с валютой

В Украине ожидается заметный рост курса доллара – прежде всего, в обменниках. По прогнозам, на следующей неделе (18-24 марта) стоимость американской валюты будет находится в пределах от 38,5 до 39,5 грн. Вечером 15 марта же они определили ее курс в средние 38,41/38 грн (покупка/продажа). Банки – в средние 38,5/38,95 грн (покупка/продажа).

Об ожиданиях банковского сектора OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил:

формирование курсов будет происходить на базе курсов межбанка с добавлением комиссии финучреждений;

при этом обменники могут еще и учесть дополнительную маржу – "в случае превалирования спроса над предложением".

В целом же, отметил он, ситуация на рынке будет развиваться "по уже устоявшимся канонам частичной либерализации". В частности, частые курсовые колебания будут происходить под сопровождение "эффективной тактики НБУ по установлению равновесия между спросом и предложением".

"Следовательно, курсу национальной валюты не угрожаю ни обвал, ни резкий рост", – резюмировал Лесовой.

Новый рекордный курс

В то же время, НБУ снова обновил исторический рекорд официального курса доллара. На 18 марта он определил его в 38,8 грн, что на 2 коп. превышает предыдущее максимальное значение. Тем не менее, волноваться из-за этого не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Более того, хотя рост официального курса до рекордных значений уже стал достаточно частым явлением для Украины, после этого обычно происходит снижение. Причем не редко значительное. К примеру:

текущий рекордный курс был установлен на 14 марта – и составил 38,79 грн;

однако уже 15 марта НБУ снизил его сразу на 10 коп. – до 38,69 грн.

Таким образом, рекордный курс сразу на 11 коп. превысил текущий. Который, кстати, будет также действовать на выходных.

В то же время, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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