"Пропало все", особенно полезные ископаемые: Железняк посеял измену, раскрыв подробности соглашения от США

В руки нардепа Ярослава Железняка ("Голос") попал документ о полезных ископаемых между США и Украиной, который, по его словам, значительно отличается от предыдущего варианта соглашения – теперь он охватывает все ископаемые, а не только редкоземельные металлы, и предусматривает абсолютный контроль США в этой сфере. Отмечается также, что сделка будет бессрочной, деньги будут выводиться за границу, а любые изменения возможны только с согласия американцев. Публикация вызвала бурную реакцию украинцев, однако и сам Железняк признает – это не окончательный вариант соглашения, более того, в таком виде документ вряд ли сможет пройти ратификацию в Верховной Раде.

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О соглашении Украины и США по поводу полезных ископаемых нардеп рассказал в своем видео на Youtube-канале. "Сразу говорю, что это не финальный документ. И я надеюсь, украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему. Но текст, который я видел, это прямой ужас ", – заявляет депутат.

Согласно информации Железняка, речь идет о 58 страницах текста, который, по его словам, был получен украинскими чиновниками 23 марта от американской стороны. И если его содержание останется без изменений, то по словам нардепа "измена" станет не просто мемом, а реальностью.

После бурной реакции в социальных сетях Железняк предоставил уточнение относительно предложенного текста соглашения. Он отметил, что это лишь проект, который, вероятно, направили от США, и подчеркнул, что "будут еще переговоры и изменения по тексту". По его словам, сейчас этот документ не согласован, и в таком виде он точно не пройдет одобрение в Украине. "Я не прямо что сильно доверяю ОП или КМУ, но убежден на 110%, что в таком виде точно нет. Потребуют изменить текст", - говорится в сообщении.

Также Железняк пояснил, что изменения в тексте от первой версии возникли из-за того, что "первый текст в феврале был "меморандумом о намерениях", а это уже детальное соглашение", и добавил, что "ссора в Овальном кабинете" тоже внесла коррективы в содержание документа.

Нардеп также сомневается, что процесс согласования нового текста будет скорым. "Не думаю, что за 5 дней даже там текст должен бы в черновиках измениться", - подчеркнул он. Железняк также выразил надежду, что украинская сторона изменит текст соглашения.

" Это уже не рамочный меморандум о намерениях. Это большое и очень четкое соглашение. И оно не в нашу сторону", – отмечает Железняк. В своем Telegram-канале нардеп описал основные пункты соглашения, вызывающие вопросы, в том числе:

управление фондом – 5 человек, 3 из которых от США: то есть украинская сторона будет в меньшинстве, а американцы получат полное право вето;

По словам нардепа, у американской стороны будут сразу все голоса, и на всякий случай еще и право вето. "Как же принимаются решения и вообще управляется этот фонд? Решения принимаются генеральным партнером, которого определяет США. Есть также правление фонда – 5 членов, три из которых от США. Один из них должен быть из Министерства финансов, и два от Украины. без согласия хотя бы одного участника от США ничего принять нельзя", – отметил Железняк.

речь идет обо всех ископаемых: нефть, газ, руду, редкоземельные металлы и старые и новые;

По словам Железняка, в этом документе приблизительный перечень этих ресурсов. Однако он отмечает, что речь идет о всех ресурсах – полезных ископаемых, металлах, минералах, других продуктах добычи, природном газе, включая кстати, LNG, нефть и нефтепродукты.

"Речь не идет о будущих каких-то скважинах, которые мы вместе с США выкопаем и будем добывать, и соответственно, там будет какая-то рента и мы ее будем платить за фонд. Нет, все ископаемые – нефть, газ. Это не редкоземельные металлы, если что. (по их добыче. – Ред.) будет поступать какая-то доля и попадет. вот это будет как раз тем взносом Royalty Interest, который будет платить Украину", – озвучил Железняк в видео.

ресурсы будут добываться по всей территории Украины, повсюду, без исключений;

"Соглашение охватывает всю территорию Украины, включая те регионы, которые сейчас оккупированы. И там еще указано, что если они будут деоккупированы в будущем, Украина вернет контроль над ними, то соответственно эти природные ресурсы так же подпадают под действие соглашения. Никакого отдельного уточнения, что американцы нам помогут что-то декупировать, , где помощь США не так нужна", – отметил нардеп в своем ролике.

право "первой ночи" на инфраструктурные проекты: Украина не сможет продавать ресурсы другим странам без согласования с США;

"Можем ли мы в будущем расторгнуть или изменить это соглашение на более выгодные условия для Украины? Ответ кротка – нет, это может сделать, согласно тексту, только США. Украина не может самостоятельно сделать ничего – не может самостоятельно выйти из партнерства, изменять условия договора, вносить какие-то изменения без одобрения американской стороны.

деньги фонда сразу конвертируются в валюту и выводятся за границу: если Украина по каким-то причинам не выполнит обязательства, она должна будет доплачивать;

"В нескольких пунктах прямо прописано, что если вдруг эти деньги не не дошли в фонд, то есть происходила какая-то задержка, например, правительство неправильно что-то сделало, отменило какую-то лицензию, то в таком случае это считается потерей фонда и украинское правительство, если его действиями вызвана такая потеря, обязанный фонду компенсировать ущерб", – пояснил.

вклад США – это уже оказанная помощь с 2022 года: то есть то, что нам дали на оборону и восстановление, автоматически стало "активом" США;

"Он наполняется из двух источников. Первый – это вклад США... И этот вклад – это финансовая помощь, которая уже с 2022 года оказана в рамках полномасштабного вторжения РФ в Украину. То есть это все, что нам было предоставлено (там до 100 млрд считается), – вот США этот вклад своей стороны внесли", – поясняет.

роялти из фонда получают сначала американцы, а затем Украина: доходы в первую очередь идут в Вашингтон.

"США говорят: "Мы уже все сделали, мы вам помогли, вот в наш вклад". Второй вклад - это вклад Украины. Ukraine Initial Contribution, оно так называется в документе, это внесение Украиной определенных роялти... Это доходы, которые поступают нам бюджет от использования природных ресурсов не идет уже о редкоземельных металлах", – возмущается Железняк.

Также нардеп отметил, что сколько денег будет идти в этот фонд, пока неумело, ведь нет конкретных сумм или пропорций. То есть, в документе это не указано. Есть общий механизм, по которому Украина должна передать в этот фонд какую-то часть своих доходов.

сделка бессрочна, а изменения возможны только при согласии США;

По словам Железняка, любые изменения возможны только с разрешения американцев. С другой стороны, он отмечает, что не надо воспринимать это как окончательный вариант, который единственно правильный и никогда другого не будет. "Я просто так же хочу, чтобы вы поняли всю жесть ситуации и то предложение, с которым сейчас мы имеем дело", – подытожил он.

никаких гарантий сохранности в документе нет.

Железняк отмечает, что документ не предусматривает никаких гарантий безопасности. "Документ не содержит никаких оборонных гарантий или гарантий безопасности... Это сугубо сухое экономическое соглашение, не предусматривающее ни военной, ни политической поддержки", – отмечается в видео.

По словам нардепа, документ уже не называется "соглашением о ископаемых", а называется "Соглашение о создании партнерства с инвестициями в реконструкцию между США и Украиной". "Реконструкцию, я так понимаю, Украины", – добавляет депутат с иронией.

В противоположность, нардеп отмечает, что это просто проект соглашения с американской стороной. То есть, мы его еще не подписали и украинское правительство с ним не согласилось. "Я убежден, что мы будем долго его дискутировать. Откровенно говоря, в таком варианте вряд ли он хоть что-нибудь пройдет, тем более ратификацию в парламенте ", - объясняет Железняк.

Напомним: пока это лишь вариант возможного соглашения, и оно еще может измениться. Такие предложения должен ратифицировать парламент, и если США не изменят ключевые условия, его принятие выглядит маловероятным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Соединенные Штаты подготовили для Украины "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых. По его словам, она может быть подписана на следующей неделе.

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