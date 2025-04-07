Намерение остается: Украина отправит в Вашингтон делегацию для продолжения переговоров по поводу полезных ископаемых

В ближайшее время Киев отправит в Вашингтон делегацию для продолжения переговоров по поводу полезных ископаемых. То есть намерение по подписанию соглашения остается.

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Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Ее цитирует издание Associated Press.

"Новый проект соглашения от США свидетельствует о том, что намерение создать фонд или совместно инвестировать остается", – сказала Свириденко в субботу во время поездки на север Украины.

В состав делегации из Киева войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов. Впрочем, украинские чиновники осторожно комментируют содержание проекта, подчеркивая, что он отражает позицию только одной стороны.

"То, что мы имеем сейчас, – это документ, отражающий позицию юридической группы Минфина США. И это не окончательная версия, это не общая позиция", – сказала Свириденко.

По ее словам, задача Украины сейчас состоит в том, чтобы собрать техническую группу для переговоров, определить ее красные линии и основные принципы и уже на следующей неделе отправить делегацию в Вашингтон для технических переговоров.

"Понятно, что полные параметры этого соглашения не могут обсуждаться в интернете. Нам нужно сесть с командами и продолжить разговор лично", – добавила Свириденко.

По ее мнению, это знаменует новый этап в отношениях с Соединенными Штатами.

"А именно этап, требующий опыта во многих сферах. В конце концов все решится в ходе переговоров", – резюмировала Юлия Свириденко.

Ранее уже сообщалось, что Украина отправит в США переговорную группу, чтобы достичь консенсуса по соглашению о полезных ископаемых. Кроме того, чтобы усилить свои позиции страна наняла группу юристов.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия и США начали переговоры о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов. При этом в России утверждают, что поскольку у них таких ресурсов больше, чем у Украины, перспективы ее сотрудничества с США в области их добычи и переработки могут быть достаточно широкими.

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