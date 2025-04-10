'Нельзя просто забрать то, что было': Зеленский назвал ожидания от соглашения с США о недрах

Украина и Соединенные Штаты уже на этой неделе обсудят соглашение об украинских полезных ископаемых. Однако подписать украинская делегация сможет только соглашение, которое будет выгодно обеим сторонам.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами. Он подчеркнул, что главным условием такого договора является паритет сторон.

По словам украинского лидера, обсуждение соглашения будет проходить в США, и первой будет встреча технических команд, цель которой - выработать главные принципы соглашения. Главное условие соглашения, которое будет отстаивать наша техническая группа – именно паритетность.

"Должен быть паритет. Не важно, откуда ты берешь деньги. Если ты партнер в фонде, в котором все должно быть 50/50, нельзя просто забрать то, что было. Можно рассчитывать на модернизацию, будущую добычу", – пояснил Владимир Зеленский.

По его словам, "приоритет Соединенных Штатов в том, что мы это делаем на нашей земле".

"Ты приносишь технологии, мы даем эту добычу, мы вкладываем деньги вместе. Наши люди зарабатывают, ваши компании, которые с такими технологиями, которых нет в Украине", – рассказал он.

Президент особо подчеркнул, что такое соглашение обязательно должны ратифицировать украинские законодатели.

"Соглашение будет серьезным, и оно будет ратифицироваться в парламенте. Я просто защищаю то, что принадлежит Украине. Договор должен быть выгоден и Соединенным Штатам, и Украине", – сказал украинский лидер.

Он также сообщил, что во главе технической группы, которая будет в Вашингтоне готовить соглашение, "скорее всего, будет" торговый представитель Украины, заместитель министра экономики Тарас Качка, а в группе "будут представители других разных министерств".

Как сообщал OBOZ.UA, украинское правительство уже выделило 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым. Деньги будут потрачены на консультационные услуги.

Напомним, что визит украинской делегации в США запланирован на 11-12 апреля. Поскольку переговоры будут техническими, глав министерств у делегации не будет – ожидается, что в состав делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины.

Ранее Зеленский говорил, что условия соглашения о полезных ископаемых постоянно меняются. Дело, по его словам, в том, что США предложили сразу полный документ, предусматривающий его детальное изучение.

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