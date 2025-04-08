В Трамп поедет делегация из Украины из-за полезных ископаемых: СМИ узнали, кого могут отправить

В конце недели Украина направит в США делегацию для переговоров по соглашению по разработке месторождений полезных ископаемых и восстановлению разрушенной инфраструктуры. Переговоры несут технический характер, потому глав министерств в делегации не будет.

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Ссылаясь на собственные осведомленные источники Bloomberg, сообщает, что визит в Вашингтон запланирован на 11-12 апреля. В украинском МИДе эту информацию подтвердили.

В состав делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины, но политиков высшего ранга в ней не будет. Это объясняется тем, что на этом этапе переговоры с администрацией президента Дональда Трампа нуждаются в технических консультациях. Украинское правительство также наняло международную юридическую фирму для консультирования по переговорам.

Как США и Украина пытаются заключить соглашение о минеральных ресурсах

Президент Украины Владимир Зеленский должен был подписать соглашение о редкоземельных металлах в конце февраля. Предполагалось, что сначала будет заключено рамочное соглашение, однако Вашингтон сразу же предложил полноценный договор, предусматривающий контроль США над энергетической и добывающей отраслями Украины. Однако из-за дипломатического спора, возникшего прямо в Белом доме между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом, документ не был подписан.

1 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что МИД получил обновленное соглашение и уже начал консультации с американской стороной по поводу текста документа. В нем оказалось еще больше требований, чем было раньше – теперь соглашение охватывает не только редкоземельные металлы, но и все минеральные ресурсы Украины, но в Белом доме убрали требование передать американскому управлению атомные электрические станции.

Комментируя ситуацию с соглашением, Зеленский заявил, что Украина только 28 марта получила официальный проект документа, в котором содержатся положения, ранее уже отклоненные украинской стороной. "Это совсем другой документ, там много всего, о чем речь не шла, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны уже отвергали", – отметил Зеленский во время брифинга.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Украине "большими проблемами", если ее президент Владимир Зеленский откажется от соглашения по редкоземельным металлам. "Он пытается отказаться от соглашения по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", – сказал американский лидер.

Как уже сообщал OBOZ.UA, вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко назвала полученный проект соглашения отражением только позиции Минфина США. Задача Украины – определить свои красные линии и основные принципы и донести их до сведения Белого дома.

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