Не хочет видеть россиян? Страна ЕС запретила въезд автомобилям на номерах РФ

Финляндия запрещает въезд на свою территорию зарегистрированным в России легковым автомобилям. Запрет начнет действовать с полуночи 16 сентября.

Об этом сообщила глава МИД страны Элина Валтонен, передают росСМИ. "Финляндия вводит запрет на въезд в полночь [16 сентября]. Это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещен", – сказала она.

Кроме того, подчеркнула Валтонен, Финляндия намерена увеличить давление на РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. В частности, власти страны готовы расширять санкции против России.

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Впрочем, в запрете на въезд легковых автомобилей на российских номерах в Финляндию есть исключение. Он не будет распространятся на:

машины дипломатов;

россиян, намеренных въехать в страну по гуманитарным причинам.

Финляндия не первая

Ранее россиянам запретили въезжать на свою территорию Эстония, Латвия и Литва. Более того, власти Эстонии предлагают либо конфисковать, либо перерегистрировать автомобили на номерах страны-террористки России.

"Санкции должны быть выполнены, и эти автомобили необходимо будет конфисковать. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Возможно, нужно, чтобы этих автомобилей здесь не было? Или же они должны быть зарегистрированы в Эстонии?", – сказал министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

Почему россиянам запрещают въезжать в Европу на автомобилях

Европейский Союз запретил жителям России ввозить автомобили, зарегистрированные в РФ, поскольку расценивает это как запрещенный импорт. Причем неважно, используется транспортное средство в частных или коммерческих целях.

Также россиянам запретили ввозить в ЕС ряд предметов. В частности:

косметику;

чемоданы;

ноутбуки;

изделия из кожи и меха;

полудрагоценные и драгоценные камни;

туалетную бумагу;

шампуни;

зубные пасты.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, таможня Германии изымает у въезжающих в страну россиян автомобили на номерах РФ. Причина – нарушение ими закона ФРГ "О внешней торговле".

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