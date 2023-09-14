В Эстонии предлагают конфисковать или перерегистрировать авто с номерами РФ: заявление министра

Власти Эстонии предлагают либо конфисковать, либо перерегистрировать автомобили на номерах страны-террористки России. Правительство считает, что машины на российских номерах не должны передвигаться по территории страны.

Об этом заявил на пресс-конференции правительства министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс 14 сентября, пишет ERR. По словам главы министерства, российская сторона уже работает над тем, чтобы не пропустить ни одну машину с номерами РФ на территорию Эстонии.

Ляэнеметс добавил, что теперь вопрос состоит в том, что будет с теми автомобилями с российскими номерными знаками, которые уже есть в Эстонии.

"Я не могу комментировать общую позицию правительства. Мое мнение таково, что санкции должны быть выполнены, и эти автомобили необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Возможно, в принципе нужно проанализировать ситуацию, чтобы этих автомобилей с такими номерами здесь не было? они должны быть зарегистрированы в Эстонии?", – сказал министр.

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Ляэнеметс также отметил, что отдельный вопрос состоит в том, кто приезжает в Эстонию и с какой целью. "Эксперт в этой области – Налогово-таможенный департамент, и мы должны подготовиться к этой ситуации. Здесь вопрос политического выбора, как и что мы будем делать, поскольку руководство Европейской комиссии очень обще и не касается автомобилей. Как мы уже говорили, некоторые меры могут быть не умными. Не снимать же, например, человеку с себя золотую цепочку", – сказал Ляэнеметс.

Ляэнеметс добавил, что Европейская комиссия считает, что автомобили с номерами РФ нельзя выпускать из Европы, поскольку это будет считаться перемещением товаров санкций.

Напомним, Эстония ввела запрет на въезд на свою территорию автомобилей с российской регистрацией. Днем 13 сентября на границе РФ и этой страны уже развернули первый автомобиль с российскими номерами.

Автомобилем управлял водитель с двойным гражданством Литвы и России. Въезд россиян на авто был запрещен с 10 утра.

Как писал ранее OBOZREVATEL, россияне в соцсетях устроили истерику по этому поводу. В свою очередь, в МИД России назвали расизмом это решение Еврокомиссии.