Запрет заработал: Эстония развернула на границе первый автомобиль с российскими номерами

Эстония ввела запрет на въезд на свою территорию автомобилей с российской регистрацией. Днем 13 сентября на границе РФ и этой страны уже развернули первый автомобиль с российскими номерами.

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Российская таможня сообщила, что автомобилем управлял водитель с двойным гражданством Литвы и России. По ее данным, въезд россиян на авто был запрещен с 10 утра.

"Как рассказал водитель, при въезде в пункт пропуска "Нарва-1" эстонские таможенники сообщили ему о запрете ввоза данной категории автомобилей, после чего он был направлен обратно на территорию России", – говорится в сообщении.

При этом указано, что под запрет не подпадают мотоциклы и прицепы к легковым автомобилям, зарегистрированные в РФ, а также транспортные средства с регистрацией в Беларуси. Выезд авто с российскими номерами из Эстонии также ведется в обычном режиме.

По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, в стране "пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций".

Латвия и Литва накануне также закрыли возможность въезда на автомобилях с российскими номерами, но Финляндия и Польша, также имеющие общую границу с Россией, об ограничениях пока не сообщали.

Напомним, Европейский Союз (ЕС) запретил жителям страны-террористки России ввозить автомобили, смартфоны, драгоценности, ноутбуки и другие вещи. Россиянам теперь нельзя ввозить на территорию блока даже шампуни.

Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, по которой въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт.

Причем неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно зарегистрировано в России, подпадает под санкции и будет расцениваться как запрещенный импорт. Также запрещено ввозить косметику, чемоданы, ноутбуки, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетную бумагу, шампуни, зубные пасты.

Как писал ранее OBOZREVATEL, россияне в соцсетях устроили истерику по этому поводу. В свою очередь, в МИД России назвали расизмом это решение Еврокомиссии.