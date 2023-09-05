Санкции в действии: в Германии у россиян конфисковывают авто

Таможня Германии изымает у въезжающих в страну россиян автомобили на номерах РФ. Причина – нарушение ими закона ФРГ "О внешней торговле". В связи с этим посольство России в Германии советует своим гражданами просто не въезжать и не ввозить в страну авто с российскими номерами.

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При этом там заверили: автомобили россияне ввозят "для использования в личных целях или транзита". Однако это не является аргументом для немецких таможенников: те все равно конфисковывают эти машины.

"Продолжаем фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан принадлежащих им автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ, временно ввезённых в ФРГ для использования в личных целях или транзита. Пострадавшим росгражданам инкриминируется нарушение закона ФРГ "О внешней торговле". Аргументы, что речь идет о частной собственности, используемой в личных целях, во внимание не принимаются", – говорится в сообщении.

В связи с этим в посольстве порекомендовали россиянам не въезжать и не ввозить в Германию авто с номерами РФ – "до прояснения ситуации".

Что предшествовало

Массово конфисковывать автомобили с российскими номерами в Германии начали в середине лета. Сотрудники тамошней таможни ссылаются на нормы, введенные Берлином еще в прошлом году в качестве санкций против страны-агрессора, развязавшей полномасштабную войну против Украины.

Так, например, семейная пара с детьми из Санкт-Петербурга, проезжая через ФРГ, была вынуждена попрощаться с машиной – сотрудники немецкой таможни сообщили россиянам о санкциях и предусмотренное ими эмбарго. После чего:

выгрузили их вместе с вещами прямо на дорогу;

Audi с петербургскими номерами поставили на эвакуатор и увезли.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, из-за санкций россияне уже жалуются, что не могут жить как раньше. А также чувствуют падение доходов.

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