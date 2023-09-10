ЕС запретил россиянам ввозить смартфоны, личные авто и шампуни: детали

Европейский Союз (ЕС) запретил жителям страны-террористки России ввозить автомобили, смартфоны, драгоценности, ноутбуки и другие вещи. Россиянам теперь нельзя ввозить на территорию блока даже шампуни.

Видео дня

Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, по которой въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. Об этом говорится в документе ЕК.

Причем неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно зарегистрировано в России, подпадает под санкции и будет расцениваться как запрещенный импорт. Также запрещено ввозить косметику, чемоданы, ноутбуки, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетную бумагу, шампуни, зубные пасты.

Ранее сообщалось, что Эстония собирается первой страной ЕС, которая узаконит конфискацию российских активов для финансирования восстановления Украины. В правительстве страны уже готовы одобрить соответствующий законопроект и отправить его на утверждение парламента.

"Это действительно ударит по олигархам, это действительно ударит по российскому государству", – сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он также добавил, что этот закон неизбежно приведет к волне судебных тяжб со стороны России.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Россией фейковых "выборов" на временно захваченных территориях Украины – картинка для пропаганды. Он пригрозил, что все, кто причастен к этому незаконному процессу, рискуют попасть под санкции США.