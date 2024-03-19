Фермеры устроят "апокалипсис" на дорогах по всей Польше: объявлены сотни акций протеста. Карта

В среду, 20 марта, польские фермеры проведут сотни акций протеста по всей Польше. Забастовщики обещают заблокировать дороги более чем в 500 населенных пунктах, выехав на улицы и трассы на сельхозтехнике. Всех, кто находится в Польше, просят по возможности избегать использования личного транспорта и пересесть на общественный.

Об этом сообщает RMF24. Отмечается, что среди прочего будут заблокированы около десяти важнейших автодорог, которые ведут к Варшаве. "В среду нас ждет Армагеддон", – описывает польское издание планы фермеров, публикуя карту грядущих протестов:

"Фермеры собираются протестовать на автомагистралях, национальных дорогах, а также в центрах городов", – сообщает издание. В целом сообщается о более чем 580 акциях протеста, в которых примут участие почти 70 тыс. фермеров.

По данным местных властей, блокировка дорог начнется с самого утра. Например, в Варшаве и окрестностях фермеры выйдут на протесты с 6 утра по местному времени, а в Силезском воеводстве и вовсе с 5 утра. Бастовать там собираются до конца рабочего дня.

Впрочем, в ряде городов забастовка будет менее длительной. Так, в Гданьске начало акции запланировано на 10 утра, а окончание – на 16:00, а в Лодзинском воеводстве движение будет перекрыто с 10 утра до семи часов вечера.

Но польские фермеры протестуют не только в пределах своей страны. Перекрытым остается движение грузовиков на границе с Украиной, также блокада продолжается на границе Германии.

Лозунги польских фермеров неизменны. Главной темой являются экологические правила Евросоюза, которые Польша хочет или существенно смягчить, или вовсе отменить. Такие же условия выдвигают аграрии и из других стран ЕС.

Однако поляки пошли дальше и также добиваются денежной помощи от властей ЕС. Третье требование протестующих – запрет на импорт агропродукции из стран, не входящих в ЕС. Именно в этом ключе поляки активно упоминают Украину. При этом фермеры вообще не говорят об импорте российского зерна, которое все еще активно завозят как в саму Польшу (в отличие от украинского товара), так и в другие страны ЕС.

Как объяснял OBOZ.UA заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, действия протестующих стало невозможно предсказать. По его словам, правительство Польши и общеевропейские органы власти уже активно работают над требованиями протестующих фермеров. Однако блокады продолжаются – и уже чисто по политическим причинам.

"Это недорогие пиар-акции, где ты можешь напомнить о себе. Учитывая, что во главе этих акций значительное количество политиков, в том числе оппозиционных направлений, это также один из методов накануне местных выборов (в Польше. – Ред.)", – объяснил эксперт.

По его словам, по той же причине в ход протестов не вмешиваются польские власти и правоохранительные органы. Из-за грядущих выборов польская коалиция боится потерять часть электората, который сочувствует протестующим аграриям.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее большинство политических групп Европейского парламента поддержало идею полностью запретить импорт продуктов и зерна из России. Некоторые депутаты ЕП призвали к срочному введению эмбарго, назвав торговлю с РФ аморальной.

Однако в Еврокомиссии не готовы вводить полноценное эмбарго. Вместо этого исполнительные власти ЕС предлагают до максимума повысить пошлины на зерно из РФ и Беларуси.

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