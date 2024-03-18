Политика победила здравый смысл: почему поляки блокируют границу не только Украины, но и Германии

Блокировка польскими фермерами границы Германии выглядит необоснованной и хаотичной, а действия протестующих невозможно предсказать – они в любой момент могут устроить протесты на границе любой другой соседней страны. Единственной рациональной причиной блокады может быть политический пиар в преддверии местных выборов в Польше, а также будущих парламентских выборов в ЕС.

Об этом OBOZ.UA рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, политика в вопросе протестов взяла верх над здравым смыслом. "Такие действия так или иначе имеют медийное сопровождение, это недорогие пиар-акции, где ты можешь напомнить о себе. Учитывая, что во главе этих акций значительное количество политиков, в том числе оппозиционных направлений, это также один из методов накануне местных выборов", – объяснил эксперт.

Марчук, в частности, напомнил, что за последние недели поляки уже неоднократно выходили на протесты не только на границе с Украиной, но и со странами ЕС. Уже предпринимались попытки остановить движение на границах Литвы и Словакии, но по сути они закончились ничем.

"Думаю, что никто не собирается вообще анализировать действия польских фермеров в последнее время. Они столь стихийны, неконтролируемы... Потому что какая логика была ехать блокировать Литву? Они начали обвинять литовцев в том, что украинская продукция едет в Литву, а затем из Литвы идет в Польшу, хотя по факту это отрицает как украинская, так и литовская стороны. Если смотреть на товарооборот по зерновой группе, поляки больше продавали в Литву продукции, чем Украина даже завозила. Ну, постояли они чуть-чуть, увидели, что ничего не происходит, только получили негативные высказывания со стороны руководства Литвы, и прекратили. Поехали на словацкую границу, постояли там – и теперь блокируют немецкую. Честно говоря, рациональности в этих действиях нет, кроме того, чтобы держать информационный повод и все время о себе напоминать и упираться в вопросы приближающихся местных выборов. Плюс это еще бонусы на предстоящие парламентские выборы в Европейский Союз", – объяснил Марчук.

По его словам, по той же причины в ход протестов не вмешиваются польские власти и правоохранительные органы. Из-за грядущих выборов польская коалиция боится потерять часть электората, который сочувствует протестующим аграриям.

"Если сейчас польское правительство начнет разгонять митингующих, это может очень негативно отразиться на рейтинге самих коалициантов, они тоже идут на выборы. Правительство Польши состоит из трех коалиционных сил, одна из которых это партия, которая также довольно негативно относится к продукции из третьих стран, в том числе из Украины. Поэтому здесь политика преобладает над здравым смыслом", – описал ситуацию эксперт.

Поляки блокируют границы в ЕС: чего они добиваются

Лозунги польских фермеров неизменны – и на границе с Украиной, и на границах с Германией или Литвой они требуют одного и того же, отмечает Марчук. Главной темой являются экологические правила Евросоюза, которые Польша хочет или существенно смягчить, или вовсе отменить. Такие же условия выдвигают аграрии и из других стран ЕС.

Однако поляки пошли дальше и также добиваются денежной помощи от властей ЕС. "Для них важным остается фактор дотаций и, собственно, одно из требований касается выделения определенных средств из-за потерь, понесенных товаропроизводителями Польши из-за снижения цен (на агропродукцию. – Ред.). Это странная ситуация, потому что цена снижается для всех, а требуют компенсации только поляки", – подчеркнул эксперт.

Третье требование протестующих – запрет на импорт агропродукции из стран, не входящих в ЕС. Именно в этом ключе поляки активно упоминают Украину. Однако, по мнению Марчука, в вопросе импортных ограничений было бы логичнее сосредоточиться на импорте российского зерна, которое все еще везут и в Польшу, и в другие страны ЕС.

"Думаю, что нужно обратить внимание поляков на факт присутствия российской продукции. Мы знаем, что уже есть решение сейма Польши относительно запрета беларуской и российской продукции. Сейчас на уровне Европейской комиссии тоже политически готовы рассмотреть этот вопрос", – резюмировал специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее большинство политических групп Европейского парламента поддержало идею полностью запретить импорт продуктов и зерна из России. Некоторые депутаты ЕП призвали к срочному введению эмбарго, назвав торговлю с РФ аморальной.

В начале 2024 года собственный запрет на ввоз агропродукции из России и Беларуси уже ввела Латвия. В марте был официально утвержден перечень товаров, на которые распространяется запрет. В Польше после введения латвийского эмбарго тоже задумались об аналогичных мерах на национальном уровне.

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