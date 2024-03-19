Евросоюз принял важное решение по зерну из России и Беларуси: FT раскрыли детали

Европейский Союз (ЕС) введет пошлины на зерно из России и Беларуси. Решение должно успокоить фермеров и некоторые страны-члены блока.

Об этом говорится в материале Financial Times. Это будет первым ограничением на российские продовольственные товары с момента полномасштабного вторжения страны-террористки РФ в Украину.

По словам собеседников издания, знакомых с планами, в ближайшие дни Европейская комиссия объявит о пошлине в размере 95 евро за тонну на зерновые из России и Белоруссии. Это приведет, по словам источников, к росту цен по меньшей мере на 50%, что уничтожит спрос.

Тарифы в размере 50% также будут установлены на семена масличных культур и продукты их переработки. В 2023 году импорт из России зерновых, масличных культур и их производных достиг рекордных 4 млн. тонн, что составляет 1% от общего потребления в ЕС.

Евросоюз производит более 300 млн. тонн зерновых и масличных культур в год и является нетто-экспортером первых, поэтому не нуждается в российском и белорусском импорте.

Представитель ЕС отметил, что цены на зерновые находятся на четырехлетнем минимуме, в то время как Россия "очень конкурентоспособна на зерновых рынках и оказывает значительное давление".

Таможенная пошлина будет установлена на максимальном уровне, разрешенном правилами ВТО. Россия может принять ответные меры, но она уже запретила большую часть импорта продовольствия из ЕС, и многие европейские компании в этом секторе ушли из страны за последние годы.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕК согласилась выполнить одно из требований польских фермеров. Они ранее не смогли договориться с правительством страны по "Зеленому соглашению".

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