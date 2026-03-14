Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России еще на шесть месяцев: о чем идет речь

Совет Европейского Союза 14 марта решил продлить еще на шесть месяцев ограничительные меры, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Санкции против 2600 физических и юридических лицпродлены до 15 сентября 2026 года включительно.

Действующие санкции включают в себя ограничения на поездки физлиц, замораживание активов и запрет на предоставление таким лицам средств или других экономических ресурсов. Об этом официально сообщили в Евросовете.

Продление санкций

Санкции были введены с целью"значительного ослабления экономической базы России, лишения ее критически важных технологий и рынков, а также значительного ограничения ее возможностей вести войну". В ЕС напомнили, что они были введены в действие еще в 2014 году, после начала российской агрессии против Украины и оккупации Крыма, а после полномасштабного вторжения в 2022 году указанные ограничения "были значительно расширены".

Как указано в последнем решении Евросовета, "ЕС подтверждает свою неизменную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ". Соответственно, Европа будет и дальше "оказывать всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу".

Санкции Европы против россиян будут действовать, пока "Россия не прекратит свою жестокую войну-агрессию и начнет содержательные переговоры о мире".

Исключение из санкционного списка

Сейчас в указанном санкционном списке фигурирует 2600 физических и юридических лиц, подавляющее большинство из которых – граждане и организации России.

"В контексте пересмотра санкций Совет также решил не возобновлять в списке двух человек и исключить из него пятерых умерших", – предупредили в Евросовете.

В частности, из списка вычеркнули умерших Павла Качкаева (депутат госдумы, бывший мэр Уфы) и Сергея Маврина (заместитель председателя конституционного суда РФ), также отменили санкции против Майи Болотовой (урожденная Токарева, совладелица компании "Ирвин-2"). Другие лица, исключенные из санкционных списков – это убитые иранские военные.

Что предшествовало

12 марта США временно ослабили санкции против российской нефти и разрешили всем странам покупать уже загруженное сырье до 11 апреля. На сайте американского Минфина уже опубликована соответствующая лицензия.

Как сообщал OBOZ.UA, ослабление санкций в отношении российской нефти будет способствовать усилению позиций России, поскольку предоставит ей новый источник доходов для финансирования войны против Украины. Поэтому это решение США является неправильным, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он предупреждает, что последствия ослабления санкций почувствуют сами же Соединенные Штаты.

