Ослабление санкций против России было ошибкой: Зеленский раскритиковал решение США

Ослабление санкций в отношении российской нефти будет способствовать усилению позиций России, поскольку предоставит ей новый источник доходов для финансирования войны против Украины. Поэтому это решение США является неправильным.

Об этом, как сообщает корреспондент OBOZ.UA, на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном 13 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, последствия ослабления санкций почувствуют сами Соединенные Штаты.

"Я считаю, что снятие санкций приведет в любом случае к усилению позиций России. Она тратит деньги от продажи энергоресурсов на оружие, и все это потом летит против нас", – сказал президент.

Он отметил, что от усиления РФ проигрывает не только Украина, но и страны Европы, США и Ближнего Востока, Кремль оказывает поддержку оружием своему союзнику – Ирану. Иранские войска уже неоднократно применяли его против европейских стран и стран Залива во время продолжающегося конфликта с Соединенными Штатами и Израилем.

"Мы слышим сигналы, что это (ослабление со стороны США. - Ред.) для того, чтобы стабилизировать ситуацию (с ценами на нефть. - Ред.), но, на мой взгляд, логика совсем другая: в том, что Россия тратит эти деньги на дроны, на оружие, прежде всего, то, которым массово бьют по украинцам. Как мы уже видели по докладам разведок, эти же дроны применятся против соседей Ирана, стран Ближнего Востока, а также европейцев и американцев, чье присутствие на тех или иных базах там есть. Поэтому в конце концов снимать санкции, чтобы потом на тебя прилетало больше дронов, на мой взгляд, не является правильным решением", – добавил Зеленский.

Зато Макрон заверил, что Франция и остальные европейские страны считают прекращение санкций необоснованным и поэтому поддерживают их продолжение. Французский лидер подчеркнул, что решение США касается только политики администрации президента Дональд Трампа.

"Будут лишь временные послабления только в отношении некоторых стран. Лимитированные. Министр экономики США сказал, что это очень краткосрочное действие. Это не прекращение санкций, санкции продолжаются. Это лишь временная мера", – добавил Эммануэль Макрон.

Что предшествовало

12 марта США временно ослабили санкции против российской нефти и позволили всем странам покупать уже загруженное сырье до 11 апреля. На сайте американского Минфина уже опубликована соответствующая лицензия.

Такое решение приняли с целью поддержания стабильности на мировых энергетических рынках и удержания низких цен на нефть. Министр финансов Скотт Бессент назвал это узкоспециализированной краткосрочной мерой, поэтому значительной финансовой выгоды РФ не получит.

По подсчетам экспертов, в море может находиться более 100 млн баррелей нефти российского происхождения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики США Крис Райт уверял, что правительство его страны не планирует ослаблять санкции против российской нефти, даже несмотря на возможный рост цен на энергоносители. В то же время Вашингтон работает над расширением собственных мощностей по обогащению урана, чтобы отказаться от зависимости от российских поставок.

