США официально разрешили России продавать нефть: у Трампа озвучили условия

США временно ослабили санкции против российской нефти и разрешили всем странам покупать сырье, загруженное по состоянию на 12 марта. На сайте американского Минфина уже опубликована соответствующая лицензия.

Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент в соцсети Х. Такое решение приняли с целью поддержания стабильности на мировых энергетических рынках и удержания низких цен на нефть.

"Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, Минфин предоставляет временное разрешение, чтобы позволить странам покупать российскую нефть, которая сейчас застряла в море", – заявил Бессент.

Он называет это узкоспециализированной краткосрочной мерой, поэтому значительной финансовой выгоды РФ не получит. Согласно условиям лицензии, опубликованной на сайте Минфина США, она действует:

в отношении российской сырой нефти или нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта ;

; сбыть ее можно до 11 апреля.

Это решение одобрили после того, как на фоне эскалации на Ближнем Востоке, нападений на танкеры в Ормузском проливе и закрытия ключевых нефтяных терминалов цены на нефть превысили $100 за баррель. По подсчетам экспертов, в море может находиться более 100 млн баррелей нефти российского происхождения.

Прибыли России от нефти резко выросли

Россия стала крупнейшим бенефициаром войны между Ираном и коалицией из Израиля и США, пишет Financial Times. Благодаря конфликту кремлевский режим ежедневно дополнительно зарабатывает до $150 млн от продажи нефти.

Таким образом, после блокады Ормузского пролива РФ получила уже $1,3-1,9 млрд непредвиденных доходов от налогов на экспорт нефти. А к концу марта общая сумма может достичь $3,3-4,9 млрд – при условии, что средние цены на нефть Urals будут держаться на уровне $70-80 за баррель.

Это резко изменило картину для Кремля, поскольку в феврале экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов упал на 11,4% и достиг самой низкой отметки за все время полномасштабного вторжения в Украину – 6,6 млн баррелей в день.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики США Крис Райт уверял, что правительство его страны не планирует ослаблять санкции против российской нефти, даже несмотря на возможный рост цен на энергоносители. В то же время Вашингтон работает над расширением собственных мощностей по обогащению урана, чтобы отказаться от зависимости от российских поставок.

