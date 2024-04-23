ЕС разрабатывает новые санкции против России: СМИ узнали подробности

Компании, которые продолжают закупать товары у Европейского Союза (ЕС) и поставляют их в Россию, рискуют попасть в санкционный список. Соответствующее расширение ограничительных мер уже рассматривается ЕС.

Как сообщает Bloomberg, вопреки санкциям более дюжины зарегистрированных в России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и Гонконге компаний ввезли в Россию из ЕС подпадающие под запрет товары на миллионы евро. В дальнейшем такие товары использовались российскими военными.

Это технологии, связанные с навигационными системами для ракет, антенны, а также компоненты, используемые в военной компьютерной технике. Большая часть оборудования была произведена под брендами ЕС или США.

Вместе с тем в документах, попавших в руки журналистов, говорится, что компании, которые могут попасть под санкции, хоть и зарегистрированы за пределами России, но связаны с российским и белорусским бизнесом. Некоторые из них уже попали в санкционниые списки США.

Кроме того, под санкции могут попасть компании из КНР и Гонконга, которые подозреваются в предоставлении России спутниковых снимков и других технологий.

В Еврокомиссии эту информацию комментировать отказались. Как отмечается, в ЕС пока что не сформировалось единое мнение касательно возможных санкций, но при их принятии необходим консенсус всех 27 стран-членов.

Ранее о существовании проблемы обхода санкций, введенных в отношении российской экономики, заявил посол Италии в Украине Пьер Франческо Дзадзо. Он заверил, что именно поэтому в следующем санкционном пакете ЕС собирается уделить большое внимание третьим сторонам, от которых РФ получает поддержку.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем раскрыл, что ЕС может включить в 14-й пакет санкций против РФ импорт сжиженного природного газа и "теневой" флот танкеров, которые перевозят российскую нефть в обход международных ограничений.

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