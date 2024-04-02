ЕС перекроет России кислород: санкции обходить больше не удастся, – посол Италии

В Европейском Союзе признали существование проблемы обхода санкций, введенных в отношении российской экономики. Именно поэтому в следующем санкционном пакете большое внимание будет уделено третьим сторонам, от которых РФ получает поддержку.

О посоле Италии в Украине Пьер Франческо Дзадзо заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что необходимые для военного производства микрочипы и технологии режим Владимира Путина все еще импортирует через страны, не присоединившиеся к санкционному режиму.

"Я могу вас заверить, что есть большой фокус на вопрос обхода санкций. Есть также большое внимание к товарам двойного назначения, потому что мы знаем, что есть страны, которые помогают России. И мы сейчас работаем над новым пакетом санкций против России", – сказал Дзадзо.

Будущий пакет будет включать дополнительные санкции против компаний и частных лиц из третьих стран, помогающих России покупать оружие или ключевые компоненты для него, пояснил посол.

"Санкции, безусловно, ослабили Россию, но недостаточно. Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от энергоносителей и другого сырья, потому что мы очень хорошо знаем, что Россия больше не экспортирует газ и нефть в Европу, а экспортирует в Индию, Китай и т.д., и мы хотим ограничить будущие энергетические доходы России", – отметил Пьер Франческо Дзадзо.

ЕС продолжит препятствовать развитию будущих энергетических проектов РФ, а сама Италия уже снизила долю российского газа в общем импорте до 2% и планирует к 2025 году свести этот показатель к нулю. Кроме того, Европа и дальше будет прилагать усилия, чтобы уменьшить доходы России от продажи металлов, заверил итальянский посол.

"Поэтому намерено продолжать вводить новые санкции. Иногда это сложно, но я считаю, что все идет в правильном направлении", – резюмировал Дзадзо.

OBOZ.UA уже сообщал, что Италия по-прежнему поднимала тему борьбы со всеми формами обхода Россией санкций. В частности, этот вопрос выделили в отдельную статью двустороннего соглашения о безопасности, подписанного между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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