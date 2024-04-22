ЕС сделает Путину очень больно: министр раскрыл, куда нанесут экономический удар

Россия уже лишилась значительной доли экспорта газа в Европу, и теперь может остаться без продаж сжиженного природного газа (СПГ). Это случится, если Европейский союз (ЕС) внесет соответствующее ограничение в 14-й пакет санкций против РФ, связанных с полномасштабной агрессией этой страны в отношении Украины.

О том, что такая возможность рассматривается, перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза 22 апреля сообщил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем.

"Принятие 14-го пакета санкций – одна из важнейших вещей. Мы позаботимся о том, чтобы включить запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по сдерживанию российского "теневого флота", – заверил глава шведской дипломатии.

Стоит напомнить, что, несмотря на эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов, поставки трубопроводного газа и СПГ в ЕС запрет не затронул. Однако поставки значительно сократились после начала боевых действий в Украине и взрывов на двух ветках газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

Впрочем, следует учитывать, что обсуждение будущего санкционного пакета находится на ранней стадии, поэтому на нынешней встрече в Люксембурге он принят еще не будет. Хотя к необходимому консенсусу Европа, похоже, уже пришла – ранее Европарламент разработал и принял юридический механизм, который даст возможность заблокировать импорт СПГ в страны ЕС, даже не вводя санкции.

Но ограничительные меры действуют и сами по себе. Ранее в апреле стало известно, что из-за невозможности купить или использовать танкеры для перевозки СПГ российская газодобывающая компания "Новатэк" была вынуждена свернуть свой проект завода по производству сжиженного газа "Арктик СПГ 2".

Однако, ранее OBOZ.UA уже сообщал о серьезных проблемах на пути идеи остановить закупки российского сжиженного природного газа. Главной преградой стал европейский энергетический регулятор Acer, который в своем отчете сообщил о возможном энергетическом кризисе, что может наступить после этого.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!