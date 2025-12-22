ЕС продлил все санкции против России: до какой даты действуют ограничения

Европейский Союз (ЕС) продлил все секторальные ограничительные меры в отношении России еще на шесть месяцев. Это означает, что они будут действовать как минимум до 31 июля 2026 года. Это касается всех пакетов санкций, которые начали вводить с 2014 года после оккупации Крыма и расширяли после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Об этом 22 декабря сообщили в Совете ЕС, заверив в своей готовности и в дальнейшем продолжать давление на страну-агрессора. Стоит отметить, что аналогичное постановление Евросоюз принимает каждые полгода с 2014 года.

"Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную, неоправданную и незаконную военную агрессию России против Украины", — отмечается в сообщении Совета ЕС.

Что включают санкции

На сегодня этот пакет ограничений охватывает широкий диапазон секторальных мер. В частности, это ограничения в сферах торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного использования, промышленности, транспорта и роскошных товаров. К ним также относятся:

запрет на импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС;

и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС; закрытие доступа к системе SWIFT для ряда российских банков;

для ряда российских банков; приостановление вещания и лицензий в Европейском Союзе нескольких подконтрольных Кремлю дезинформационных медиа ;

; меры по противодействию обхода санкций.

"Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать фундаментальные нормы международного права, в частности запрет на применение силы, целесообразно сохранять силу всех мер, введенных ЕС, и при необходимости принимать дополнительные меры", — заявили в Совете ЕС.

Что предшествовало

31 июля 2014 года Совет ЕС принял Решение 2014/512/CFSP об ограничительных мерах в связи с действиями России, которые "дестабилизируют ситуацию в Украине". Тогда ЕС ввел ограничения на осуществление экономических операций с незаконно оккупированным Крымом и Севастополем, а также районами в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Также были введены персональные санкции (замораживание активов и запрет на въезд) в отношении многочисленных физических и юридических лиц, а также дипломатические меры.

Всего с 24 февраля 2022 года ЕС принял 17 санкционных пакетов в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Евросоюз ввел санкции против еще 41 танкера российского теневого флота. Всего под санкциями ЕС уже почти 600 судов, им запрещено заходить в порты стран-членов содружества и получать морские услуги.

