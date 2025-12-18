Британия и ЕС ударили санкциями по теневому флоту РФ: на что направили ограничения

Европейский Союз (ЕС) и Великобритания одновременно усилили санкционное давление на Россию, ударив по ключевым источникам нефтяных доходов. Лондон расширил ограничения против 24 компаний и лиц, в частности "Татнефти" и "Русснефти", а Евросоюз ввел санкции против еще 41 танкера российского теневого флота. Всего под санкциями ЕС уже почти 600 судов, им запрещено заходить в порты Евросоюза и получать морские услуги.

Видео дня

О решении Британии стало известно из обновленного санкционного списка министерства иностранных дел (МИД). Под ограничения попали также компании из Узбекистана и ОАЭ, а пяти физическим лицам запрещено въезжать в Великобританию, их счета в британских банках будут заморожены.

Напомним, что в октябре под санкции уже попали крупнейшие российские энергетические компании "Роснефть" и "Лукойл". Под ограничительные меры 18 декабря также подпали компании "Текстиль-сервис", "Фабрика ваты", эмиратская компания Saphira Energy, Ферганский химический завод, узбекистанские компании Gelion Business Trade и Chemistry International.

Параллельно Совет ЕС ввел санкции против 41 танкера, входящего в так называемый теневой флот России. Такие суда используются для обхода механизма предельной цены на нефть и транспортировки ресурсов для финансирования войны против Украины, а также перевозки военной техники и похищенного зерна и культурных ценностей

Теперь количество судов под санкциями ЕС возросло почти до 600, им запрещено заходить в европейские порты и получать услуги в сфере морских перевозок. Вследствие таких шагов ЕС и Великобритании растут расходы России на содержание и эксплуатацию флота, что усложняет ее возможности для финансирования агрессии.

С начала полномасштабной войны в 2022 году страны G7 ввели ценовой потолок на российскую нефть, чтобы ограничить доходы Кремля и одновременно сохранить возможность для третьих стран покупать нефть через западные сервисы. Однако Россия активно переориентировалась на азиатские рынки и задействовала собственный флот для обхода санкций, значительная часть которого уже попала под ограничения.

Ситуация на рынке остается напряженной, ведь объем российской нефти в море достиг максимума за два с половиной года – 3,68 млн баррелей в сутки, что создает дополнительное давление на Москву. Государства G7 и ЕС сейчас обсуждают возможный отказ от механизма ценового потолка и полный запрет на предоставление морских услуг для российской нефти, что еще больше усложнит экспорт энергоресурсов из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз сможет отказаться от российского газа. Отказ будет происходить в два этапа и завершится в 2027 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!