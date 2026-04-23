ЕС окончательно принял кредит на 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ: когда будут деньги

Совет Европейского Союза (ЕС) 23 апреля окончательно одобрил "репарационный" кредит Украине на 90 млрд евро, а также 20-й пакет санкций против России. Украина получит первое финансирование по этой программев течение месяца. Такие решения, как и предусмотрено нормами ЕС, принимаются единогласно всеми странами-членами блока.

Видео дня

Об результатах голосования сообщило председательство Кипра в Совете ЕС. "Совет ЕС одобрил последний необходимый элемент, позволяющий начать выделение кредита Украине в размере 90 миллиардов евро", – заявил министр финансов Кипра Макис Керавнос.

По его словам, первые транши по кредиту поступят "как можно скорее". Они призваны обеспечить финансовую поддержку для "самых неотложных бюджетных потребностей" Украины.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый транш из этого пакета поддержки должен быть доступен "в мае-июне". Средства будут направлены, в частности, на производство и закупку оружия, а также на подготовку к следующей зиме нашей энергетики и критической инфраструктуры.

Решение ЕС уже прокомментировало Министерство финансов Украины. По данным ведомства, ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В частности, в 2026 году:

16,7 млрд евро направят на бюджетную поддержку;

28,3 млрд евро – на оборону.

"Спасибо партнерам за эффективное сотрудничество, которое помогает сохранять финансовую стабильность Украины несмотря на значительные расходы на оборону и восстановление. Принятое решение гарантирует непрерывность финансирования в период борьбы против российской агрессии", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

"Репарационный" кредит на 90 млрд евро: о чем идет речь

Еще в 2025 году на декабрьском саммите Совета Евросоюза было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины (а значит не будут участвовать в программе).

В январе Европарламент одобрил предоставление указанного кредита. Но Венгрия заблокировала это решение, даже несмотря на то, что не участвует в помощи Украине. Поводом стало то, что российский беспилотник повредил нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть через Украину поставляется в Венгрию и Словакию. Венгерский премьер Виктор Орбан тогда обвинил Украину в умышленном затягивании ремонта трубопровода, после чего заблокировал не только заем, но и 20-й пакет санкций ЕС против России.

При этом 22 апреля Украина снова запустила нефтепровод "Дружба". В тот же день Венгрия сняла вето, и послы ЕС смогли прийти к принципиальному письменному согласию о выделении денег для Украины. Первую партию российской нефти в Венгрии и Словакии получили уже 23 апреля.

До утверждения этого кредита ЕС мог использовать для поддержки Украины только доходы, полученные от суверенных российских активов, а не сами эти активы. Украина регулярно просит конфисковать эти средства в качестве компенсации за разрушения, нанесенные Россией, однако такая "чистая" конфискация напугала страны Евросоюза своими вероятными юридическими последствиями и созданием прецедента отчуждения активов государства на международном уровне. Поэтому в ЕС придумали альтернативный план, который и прозвали "репарационным кредитом".

В частности, Украина будет возвращать этот кредит только в случае, если Россия после войны заплатит репарации. В случае отказа депозитарий Euroclear получит полную компенсацию стоимости переданных в пользу Украины сумм за счет замороженных активов.

20-й пакет санкций против РФ: что предусмотрено

Ограничения в целом направлены на дальнейшее истощение военного бюджета Кремля и блокирование доступа к технологиям, необходимым для ведения агрессивной войны против Украины.

Впрочем, по данным Reuters, из согласованных послами ЕС санкций убрали полный запрет на морские перевозки российской нефти.

В общем, изначально были предусмотрены следующие меры:

Энергетика

Полный запрет морских сервисов для российской нефти (в координации с G7) – теперь этот пункт под вопросом .

. Санкции в отношении 43 судов из "теневого флота" (общее количество – 640).

(общее количество – 640). Ограничения на приобретение танкеров , запрет сервисов для СПГ-танкеров (сжиженный природный газ) и ледоколов .

, запрет сервисов для . Дополнение к запрету импорта СПГ (пакет №19, RepowerEU).

Финансы

Санкции против 20 региональных банков РФ.

Удары по криптовалютам, компаниям и платформам , помогающим обходить санкции.

, помогающим обходить санкции. Ограничения для банков в третьих странах, которые способствуют нелегальной торговле с РФ.

Торговля и экспорт

Новые экспортные запреты (от резины до тракторов и кибербезопасности).

Импортные ограничения на металлы, химию и критические минералы.

Дополнительные ограничения на товары для военного производства РФ.

Квота на аммиак.

Кроме того, ЕС впервые активирует Anti-circumvention tool. Этот инструмент позволит ограничить экспорт CNC-станков и радиооборудования в страны с высоким риском реэкспорта в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат выделение Украине 90 млрд евро. Этот вопрос фактически упирался только в техническое возобновление поставок нефти по "Дружбе".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!