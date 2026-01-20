Кредит в 90 млрд евро для Украины стал ближе: Европарламент принял важное решение

Одобрение макрофинансовой программы Евросоюза (ЕС) на 90 млрд евро для Украины (Ukraine Support Loan) пройдет в Европарламенте по ускоренной процедуре. Кроме того, будет ускорена работа над внесением поправок в механизм Ukraine Facility и применением процедуры усиленного сотрудничества между странами-членами.

Соответствующее решение депутаты Европарламента приняли 20 января, сообщили в законодательном органе ЕС. В частности отмечается, что европарламентарии поддержали запуск ускоренной процедуры для:

утверждения решения Совета ЕС об усиленном сотрудничестве 24 государств-членов (за исключением Чехии, Венгрии и Словакии) с целью предоставления Украине кредита, гарантированного заимствованиями ЕС и обеспеченного бюджетом ЕС;

(за исключением Чехии, Венгрии и Словакии) с целью предоставления Украине кредита, гарантированного заимствованиями ЕС и обеспеченного бюджетом ЕС; запуска Ukraine Support Loan на 2026 и 2027 годы;

на 2026 и 2027 годы; внесение поправок в программу Ukraine Facility.

Что дальше?

21 января – дебаты по принятым решениям.

– дебаты по принятым решениям. 22 января – окончательное голосование.

Голосование по содержанию принятых предложений состоится в феврале. В целом кредит теперь должен быть согласован Европарламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.

Что предшествовало

На саммите Совета Евросоюза, который прошел 18-19 декабря, было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины (а значит, не будут участвовать в программе), поэтому лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества.

Это позволило им использовать в качестве гарантии для кредита собственные ресурсы бюджета Евросоюза. То есть кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на Евросоюз в целом, однако сам долг будет обеспечен бюджетом ЕС, поэтому заемные средства будут компенсированы не самими странами, а ЕС.

Но важно отметить, что Украина будет возвращать этот кредит только в случае получения репараций от России. Проценты за пользование деньгами также покрывает ЕС. В случае, если РФ откажется платить за последствия войны, для погашения кредита могут быть использованы замороженные активы Кремля.

Как уже сообщал OBOZ.UA, большая часть кредитных денег, которые будут выделены Украине, направят на закупку вооружений. Какие же условия должно выполнить украинское правительство, читайте в материале на нашем сайте.

