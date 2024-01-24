ЕС готовит 13-й пакет санкций против России, но без серьезных эмбарго – FT

В преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину Европейский Союз (ЕС) готовит новые санкции против России и планирует все же выделить Киеву финансовую поддержку. Речь идет о 13-м санкционном пакете в отношении страны-агрессора. Он будет включать ограничения для компаний и отдельных лиц, однако эмбарго на алюминий и ядерное топливо, вероятно, в него не войдут.

Видео дня

Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на слова источников, знакомых с ходом переговоров в ЕС. Издание отмечает, что новые санкции будут направлены на добавление большего числа физических и юридических лиц в черный список, который предусматривает заморозку активов, запреты на сделки и поездки.

"Они (санкции. – Ред.) вряд ли будут включать запрет на импорт российского алюминия, как того требуют Польша и страны Балтии. Другие элементы также могут быть смягчены... Предыдущие попытки некоторых государств ЕС нацелиться на запрет российского ядерного топлива и сжиженного природного газа в ЕС потерпели неудачу из-за отсутствия консенсуса", – отмечает издание.

Также планируется долгожданное соглашение о выделении Украине 50 млрд евро на следующие четыре года, часть которых может быть выплачена сразу после заключения сделки. Еще 5 млрд евро военной помощи в год и решение отложить прибыль от замороженных активов России также являются частью общего пакета мер поддержки, пишет FT.

Финансовая помощь в размере 50 млрд евро была предложена в прошлом году в рамках обновления бюджета ЕС, которое еще не подписано. В декабре-2023 соответствующую сделку заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, и теперь Европейская комиссия готова пойти на уступки, чтобы привлечь его к сотрудничеству.

"Одним из дополнительных элементов является возможность предоставления части помощи Украине (точная сумма все еще обсуждается), как только лидеры и Европейский парламент подпишут пакет. Еврокомиссия хочет убедиться, что Киев сможет сбалансировать свой бюджет, не прибегая к печатанию денег, что приведет к росту инфляции. Остальные деньги будут выплачиваться траншами в течение четырех лет, пока Украина будет проводить реформы, связанные с ее заявкой на вступление в блок", – резюмирует издание.

Как сообщал OBOZ.UA, также в ЕC приняли решение о налоге на замороженные российские активы, который собираются направлять на финпомощь Украине через специальный фонд. Такой план – альтернатива прямой конфискации средств российского Центрального банка, для проведения которой ЕС не хватает силы воли и юридических оснований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!