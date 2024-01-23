Без конфискации: в ЕС приняли решение по замороженным активам России – Bloomberg

Министры иностранных дел Европейского Союза (ЕC) приняли решение о налоге на замороженные российские активы, который собираются направлять на финпомощь Украине через специальный фонд. Такой план – альтернатива прямой конфискации средств российского Центрального банка, для проведения которой ЕС не хватает юридический оснований.

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Европейские главы МИД достигли консенсуса в понедельник, 22 января, сообщает Bloomberg. "Министры иностранных дел ЕС дали свое политическое благословение на налог на непредвиденные доходы", – отмечает агентство, уточняя, что вопрос еще будет обсуждаться послами блока позже на этой неделе, до 28 января.

"Я убежден, что мы можем продвинуться вперед", – заявил агентству министр финансов Бельгии Венсан Ван Петегем, чья страна в настоящее время председательствует в ЕС. В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также подтвердил наличие прогресса в переговорах о налоге на непредвиденные доходы.

По словам источников, что группа стран, включая Германию, "ясно дала понять", что выступает против конфискации российских активов из-за юридических проблем. Петегем также критически относится к такому варианту.

"Думаю, мы должны играть по глобальным правилам. Мы также должны быть уверены, что это юридически обосновано и не может повлиять на финансовую стабильность системных институтов, таких как Euroclear", – заявил Петегем.

В ЕС еще должны утвердить многоступенчатый механизм внедрения плана. Этот механизм должен определить, как налог на непредвиденные доходы будет применяться к прибыли, полученной от замороженных активов, а также как будет рассчитываться выручка для использования в Украине. По данным агентства, предполагается, что национальные налоги будут вычтены до того, как выручка попадет в специальный фонд.

В то же время, недавно в США дали понять, что открыты для прямой конфискации активов. "Но даже меньший шаг по налогообложению прибыли продвигается в ЕС медленно, поскольку несколько государств-членов и Европейский центральный банк обеспокоены потенциальным влиянием, которое этот шаг может оказать на стабильность евро", – отмечает агентство.

При том, что в ЕС арестованы около 210 млрд евро, план позволяет использовать только 15 млрд евро, подсчитали ранее в Financial Times. По данным источников издания, большинство европейских стран опасается прибегать к конфискации российских активов из-за возможных "ответных шагов" Кремля.

В целом из-за войны в Украине было заморожено около 260 млрд евро ($285 млрд) активов Центрального банка РФ в странах G7, ЕС и Австралии. 210 миллиардов евро ($230 млрд) резервов России находятся в ЕС, из которых 191 млрд евро в Бельгии, 19 млрд евро во Франции. Еще 7,8 млрд евро находятся в Швейцарии, не являющейся членом ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты предлагают Украине использовать необычный финансовый инструмент в качестве альтернативы конфискации средств российского центробанка, которые заблокированы в западных странах. Речь о выпуске т. н. репарационных облигаций.

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