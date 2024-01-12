Еврокомиссия готова уступить Венгрии для финансовой помощи Украине – СМИ

Европейская комиссия якобы может подчиниться некоторым требованиям Венгрии, чтобы страна разрешила выделить Украине пакет поддержки в размере 50 миллиардов евро. Среди требований Будапешта – пересмотр условий финансирования уже в 2025 году, ежегодные проверки и введения пункта об "аварийном торможении" (предоставление возможности любой стране вынести опасения по поводу выплат Украине на обсуждение на саммите лидеров ЕС).

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Об этом заявили источники The Financial Times. Журналисты спросили у неназванного высокопоставленного венгерского чиновника, будет ли этого достаточно, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снял вето. Собеседник ответил: "Все еще не уверен, но я говорю, скорее всего, да".

Источник заверил, что венгры "настроены на переговоры". Напомним, что в декабре Брюссель разблокировал финансирование ЕС для Будапешта в размере 10 миллиардов евро, которое ранее было заморожено. За несколько недель до этого Европейский Союз утвердил отдельную выплату стране в размере 900 миллионов евро.

Идея пункта о пересмотре финансирования Украине впервые была предложена Венгрией в октябре 2023 года. Другие европейские лидеры выступали против такого шага, поскольку он не дал бы Киеву уверенности в финансовой поддержке.

Первоначально планировалось, что пакет будет рассчитан на четыре года (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда евро кредитов)

Пойти на уступки Венгрии может быть выгоднее, предположили в FT. Альтернативные варианты якобы "более дорогостоящие и потребуют больше времени для создания и выплаты средств Украине", заявили в СМИ.

Напомним: ранее источники Politico заявили, что Венгрия согласится разблокировать предоставление Евросоюзом Украине 50 млрд евро в течение четырех лет – однако только при условии ежегодного пересмотра финансирования. Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению.

Как писал OBOZ.UA, в Ужгороде 29 января должны встретиться министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто, а также глава Офиса президента Андрей Ермак. Темой переговоров должна стать будущая встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана.

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