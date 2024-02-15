Деньги Кремля не для Украины? Глава Euroclear раскритиковала идею использовать замороженные активы РФ

Глава Euroclear – депозитария, где хранится львиная доля замороженных активов Центробанка России – выступила против предложения использовать российские миллиарды в качестве залога, под который союзники Украины могли бы выпустить долговые обязательства для помощи с восстановлением страны. Вместо этого в Euroclear поддерживают передачу Украине только лишь доходов от замороженных средств РФ.

Соответствующее заявление сделала главный исполнительный директор Euroclear Лив Мострей в интервью Financial Times. Она в частности сказала, что план с залогом "очень близок к косвенной конфискации" и вызвал бы юридические претензии.

"Использование активов, которые вам не принадлежат, как залога очень близко к косвенной конфискации. Это могло бы иметь точно такие же последствия для рынков, как и прямая конфискация... Мы не видим (возможностей. – Ред.), чтобы Центральный банк просто принял это", – сказала Мострей, добавив, что это также могло бы подвергать Euroclear юридическим рискам.

При этом Мострей куда более благосклонно оценила план ЕС использовать доходы, полученные от российских активов. Этот шаг в Euroclear считают "менее рискованным", поскольку процентные доходы "юридически принадлежат Euroclear".

"Мы бы приняли такую меру. Мы считаем, что в отношении этой прибыли риск немного ниже... Мы очень хорошо понимаем, что эти доходы существуют только потому, что есть санкции", – заявила Мострей.

Предложение использовать российские деньги в качестве залога выдвинула Бельгия как компромисс между давлением США касательно конфискации основных активов РФ и более сдержанной европейской позицией. Так, США выступали за конфискацию активов РФ ради Украины, но Германия, Франция и Италия были против, отмечая, что суверенные активы защищены международным правом.

Компромисс предусматривал использование активов в качестве залога для привлечения долга, который должна была бы оплатить Россия. Если бы Кремль не вернул деньги, тогда активы могли бы конфисковать в счет долга.

Euroclear хранит около 191 млрд евро, принадлежащих Центральному банку России. Это большая часть из 260 млрд евро в суверенных активах, замороженных за границей после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее страны ЕС тоже не согласились на предложение Бельгии использовать более $250 млрд Центробанка России в качестве залога, под который союзники Украины могут выпустить долговые обязательства для помощи в финансировании восстановления страны. Это предложение вызвало в ЕС серьезные опасения.

Не последнюю роль, вероятно, сыграли угрозы России. Так, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков начал угрожать союзникам Украины "судами на многие десятилетия".

В то же время, только в 2024 году Украине требуется около $15 млрд на неотложные работы по восстановлению инфраструктуры, в том числе транспортной и энергетической. И у Украины пока нет этих денег.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, средства можно было бы привлечь как раз за счет конфискации замороженных активов России. "Мы должны начать этот процесс уже в этом году", – сказал Шмыгаль.

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